Las empresas globales se enfrentan a una crisis de escalabilidad de la IA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Las empresas globales se enfrentan a una crisis de escalabilidad de la IA: el 77 % considera la IA una prioridad para la junta directiva, pero dos tercios dependen de infraestructuras heredadas

Un nuevo informe de Tata Communications y Bloomberg Media Studios revela que las empresas no tienen dificultades para adoptar la IA, sino para escalarla debido a una deuda tecnológica fundamental.

MUMBAI, India, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La IA se ha convertido en un mandato corporativo universal, pero un nuevo estudio global de Tata Communications y Bloomberg Media Studios revela una cuestión más acuciante que se está gestando dentro de las empresas: la inversión en IA ya no está en duda, pero los sistemas que la sustentan podrían no estar diseñados para soportarla a gran escala.

Según el informe Building Durable AI Advantage, patrocinado por Tata Communications y elaborado en colaboración con Bloomberg Media Studios, tres de cada cuatro líderes empresariales (77 %) consideran la IA una prioridad para la junta directiva. Sin embargo, el 65 % aún opera con infraestructura obsoleta o en desarrollo que no está diseñada para la intensidad de datos ni las exigencias de integración de la IA empresarial. Tan solo el 29 % afirma que su infraestructura puede escalar al ritmo de las cambiantes demandas del negocio, una brecha crítica, dado que las cargas de trabajo de la IA no aumentan de forma lineal. Se producen picos, se desplazan entre entornos y ejercen presión sobre los puntos débiles del sistema.

El estudio, que encuestó a 501 altos ejecutivos de Norteamérica, Europa y Asia en empresas con ingresos superiores a 500 millones de dólares, identifica cinco sistemas de refuerzo —o 'ciclos'— que determinan si la inversión en IA genera valor de forma acumulativa o se estanca con el tiempo. Estos ciclos abarcan la Fundación (modernización de la infraestructura), la Integración (interoperabilidad entre sistemas), las Habilidades (distribución de capacidades), la Gobernanza (velocidad de decisión) y el ROI (visibilidad del valor). Las empresas pueden generar beneficios puntuales incluso cuando un solo ciclo está bajo presión. Sin embargo, el rendimiento a largo plazo depende de la alineación de los cinco: cuando los ciclos se refuerzan mutuamente, el progreso se acelera y las ventajas se multiplican; cuando alguno se estanca, las limitaciones se extienden y el impulso se debilita.

Dónde se acumulan las limitaciones

La investigación revela la aparición de puntos de presión en cada uno de los cinco ciclos:

Fundación: La modernización es desigual. Menos de la mitad de las empresas informan tener conectividad de red totalmente modernizada, flexibilidad en la implementación híbrida o arquitectura de datos avanzada. Las empresas con infraestructura avanzada tienen casi el doble de probabilidades de reportar un alto valor comercial derivado de la IA que aquellas que operan con sistemas heredados.

La modernización es desigual. Menos de la mitad de las empresas informan tener conectividad de red totalmente modernizada, flexibilidad en la implementación híbrida o arquitectura de datos avanzada. Las empresas con infraestructura avanzada tienen casi el doble de probabilidades de reportar un alto valor comercial derivado de la IA que aquellas que operan con sistemas heredados. Integración: El 28 % de los líderes cita la dificultad de integrar la IA con los sistemas heredados como un obstáculo principal para la obtención de valor, mientras que el 38 % afirma que las preocupaciones sobre la integración contribuyen a retrasos en los ciclos de aprobación y adquisición. Dos tercios (67 %) consideran que la integración fluida de la automatización digital y la interacción humana en todos los canales es fundamental para la ejecución de la IA.

El 28 % de los líderes cita la dificultad de integrar la IA con los sistemas heredados como un obstáculo principal para la obtención de valor, mientras que el 38 % afirma que las preocupaciones sobre la integración contribuyen a retrasos en los ciclos de aprobación y adquisición. Dos tercios (67 %) consideran que la integración fluida de la automatización digital y la interacción humana en todos los canales es fundamental para la ejecución de la IA. Habilidades: El 30 % de las empresas citan la falta de habilidades y la escasez de talento especializado como la principal barrera para aprovechar el valor de la IA. La presión se intensifica con el tamaño: el 45 % de las empresas con ingresos superiores a 5 mil millones de dólares mencionan la falta de habilidades, muy por encima del promedio del estudio.

El 30 % de las empresas citan la falta de habilidades y la escasez de talento especializado como la principal barrera para aprovechar el valor de la IA. La presión se intensifica con el tamaño: el 45 % de las empresas con ingresos superiores a 5 mil millones de dólares mencionan la falta de habilidades, muy por encima del promedio del estudio. Gobernanza: El 42 % de las empresas identifican las revisiones de seguridad y cumplimiento como la principal causa de retrasos en las aprobaciones, seguidas de las preocupaciones sobre la integración (38 %) y la complejidad de las adquisiciones (38 %). A medida que crecen los comités de partes interesadas para inversiones de mayor valor, la gobernanza corre el riesgo de convertirse en un freno para la escala en lugar de una disciplina que la respalde.

El 42 % de las empresas identifican las revisiones de seguridad y cumplimiento como la principal causa de retrasos en las aprobaciones, seguidas de las preocupaciones sobre la integración (38 %) y la complejidad de las adquisiciones (38 %). A medida que crecen los comités de partes interesadas para inversiones de mayor valor, la gobernanza corre el riesgo de convertirse en un freno para la escala en lugar de una disciplina que la respalde. Retorno de la inversión (ROI): Nueve de cada diez empresas perciben algún valor en las iniciativas de modernización, pero más de seis de cada diez afirman no haber alcanzado resultados óptimos. Parte del desafío radica en la visibilidad: cuando la IA, la infraestructura y la seguridad se monitorean de forma aislada, el impacto general en toda la empresa permanece oculto. El valor parece estar confinado a programas individuales y la reinversión se basa en esa señal más específica.

Sumeet Walia, presidente y director de Ingresos, Tata Communications, dijo: "La IA se ha convertido en una de las prioridades empresariales clave de nuestro tiempo, pero el verdadero factor diferenciador ya no es la IA en sí misma, sino la infraestructura y la integración que permiten que la IA genere valor a gran escala. Nuestra investigación muestra que, si bien la ambición empresarial se acelera, la preparación sigue siendo desigual. Las organizaciones que liderarán en los próximos años serán aquellas que inviertan en las bases que conectan personas, sistemas, datos e inteligencia en toda la empresa".

"La IA es un ecosistema estrechamente integrado de computación, energía, conectividad y plataformas, que ya no son sistemas independientes, sino que se están convirtiendo en una infraestructura unificada. La IA está acelerando esta convergencia, que Tata Communications aborda a través de su tejido digital de soluciones; es ahí donde nos encontramos en una posición privilegiada para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos comerciales".

Para explorar las conclusiones completas del informe Building Durable AI Advantage, visite aquí.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), parte del Grupo Tata, es un facilitador global de ecosistemas digitales que impulsa la economía digital actual, de rápido crecimiento, en más de 190 países y territorios. Con la confianza como pilar fundamental, permite la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. Cuenta con 300 empresas de la lista Fortune 500 como clientes y conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Acerca del informe

El informa Building Durable AI Advantage Enterprise se basa en una encuesta realizada a 501 ejecutivos y líderes directamente involucrados o que influyen en las decisiones de adquisición e infraestructura de telecomunicaciones. El trabajo de campo se llevó a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Singapur, Hong Kong, China, India y las regiones del Benelux/Nórdicos. El 65 % de los encuestados son ejecutivos de alto nivel (C-suite) y el 35 % son vicepresidentes o cargos superiores.

Declaraciones prospectivas

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la posición financiera esperada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y ambientales, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la compañía; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India, y en particular, los cambios relacionados con la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los Informes Anuales de Tata Communications Limited

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y renuncia expresamente a cualquier obligación al respecto.

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