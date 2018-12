Encore Medical Education publicará Best of SABCS® News del 2018 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®)

Publicado 03/12/2018 12:41:42 CET

Encore Medical Education publicará las Best of SABCS(R) News, destacando las conclusiones más importantes presentadas en la edición 41 del San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS(R)), que se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre de 2018 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. El sitio web de Best of SABCS(R) News en inglés (http://www.bestofsabcsnews.com) dará cobertura de video cada día con los aspectos más destacados de los ensayos clínicos clave relacionados con los diferentes temas, entre los que se incluyen:

- Resultados del ensayo TAILORx sobre la psoriasis - Resultados primarios de KATHERINE - Resultados de eficacia del ensayo CIBOMA/2004-01_GEICAM/2003-11 - RAPID: Un ensayo aleatorio de irradiación de mama parcial acelerado que utiliza la radioterapia conformal en 3 dimensiones (3D-CRT - Repaso del año - Análisis interino del estudio aleatorio SUCCESS C - Impacto de la cirugía del cáncer de mama en la calidad de vida: Resultados de E5103 a largo plazo - Arrugas y envejecimiento de la piel - Y muchos otros...

Ya puede registrarse de forma gratuíta en http://www.bestofsabcsnews.com . La noticia de video experto oficial estará disponible desde el 6 de diciembre de 2018 a las 4:00 pm CDT (UTC -6).

Otros de los programas locales Best of SABCS(R) News disponibles en https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news en 2018:

- El programa Best of SABCS(R) News en alemán - El programa Best of SABCS(R) News en español - El programa Best of SABCS(R) News en japonés

Acerca de los programas Best of SABCS(R)

El San Antonio Breast Cancer Symposium(R), que actualmente se encuentra en su edición número 41, es la principal conferencia para profesionales de investigación básica, traslacional y clínica acerca del cáncer. Es conocido por presentar los últimos datos relacionados con el cáncer de mama y procedentes de todo el mundo.

El programa Best of SABCS(R) es un programa que cuenta con licencia oficial que cada año ofrece las presentaciones e imágenes reales de la SABCS(R). Los programas Best of SABCS(R) proporcionan a los profesionales que no pueden viajar a San Antonio una oportunidad de experimentar y debatir con colegas e importantes líderes de opinión en relación a las investigaciones y los avances más recientes dentro del campo del cáncer de mama.

Si desea más información relacionada con las oportunidades de patrocinio, contacte con Encore Medical Education LLC, agente exclusivo del SABCS(R) para la difusión de contenidos de la reunión anual a nivel internacional, a través de lidia.martin@encoremeded.com

