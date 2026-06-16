Una encuesta de Omio revela que "los intereses priman sobre los influencers" : solo el 5% de los viajeros tiene en cuent

(Información remitida por la empresa firmante)

Son los intereses personales, y no las tendencias, los que influyen en las decisiones a la hora de reservar unas vacaciones, y las recomendaciones de amigos y familiares tienen más peso que las de los influencers

BERLÍN, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A pesar de la creencia generalizada de que las redes sociales influyen en las decisiones de viaje, los nuevos datos muestran una realidad diferente. Solo el 5% de los viajeros afirma que elige sus destinos de vacaciones basándose en las tendencias de las redes sociales o en contenidos populares en línea, entre otros factores. En cambio, la mayoría da prioridad a sus propios intereses y se siente más satisfecha cuando lo hace.

Esta es la conclusión de una nueva encuesta internacional de la plataforma de reservas multimodal Omio, realizada por YouGov entre 7.567 personas de Italia, España, Alemania, el Reino Unido y EE. UU. con probabilidades de viajar.

Viajar es algo personal

Para la mayoría de los viajeros, las vacaciones siguen estando determinadas por lo que realmente les importa a nivel individual. El 67% afirma que los intereses personales son uno de los factores más importantes a la hora de planificar un viaje, por delante del presupuesto (53%) y de consideraciones prácticas como la facilidad del viaje o la organización (44%).

Viaja por amor, no por los "me gusta"

Los resultados también muestran que las vacaciones rara vez se tratan como un espectáculo. Solo el 4% de los encuestados dice sentir presión para documentar o compartir su viaje en las redes sociales. Apenas el 9% afirma que elige los destinos en función de lo impresionantes que puedan parecer.

No te creas el bombo publicitario de los viajes

En lugar de seguir las tendencias, muchos viajeros se están alejando conscientemente de ellas. El 19% dice haber evitado destinos que percibían como masificados o sobrevalorados. El 16% afirma que busca activamente alternativas menos conocidas o menos concurridas. Esto apunta a una creciente preferencia por elecciones de viaje más intencionadas, centradas en la experiencia más que en la visibilidad.

El boca a boca tiene la última palabra

Aunque las redes sociales siguen siendo una fuente importante de inspiración, su influencia en las decisiones finales es limitada. El 6% de los viajeros menciona a los influencers o a fuentes externas en línea como un factor a la hora de planificar. El 20% dice haber elegido un destino basándose en sugerencias de amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Cuidado social, no compartir en redes

Entre la Generación Z, el 21% dice sentir una fuerte expectativa, por ejemplo, de visitar ciertos lugares o planificar viajes que merezcan la pena compartir. Entre los baby boomers, esta cifra se reduce a sólo el 5%. El 16% de la Generación Z afirma haber elegido un destino porque a otros les parecía especialmente impresionante o emocionante. fotos.

Verónica Diquattro, presidenta de B2C y Suministro en Omio, comentó: "Los viajes son un ámbito en el que la gente se resiste a la presión de seguir las tendencias y ajustarse a la norma. Nuestros datos muestran que la mayoría de los viajeros no intentan seguir el bombo que se da en Internet, sino que optan por viajes que realmente satisfacen sus necesidades individuales. Las redes sociales pueden dar ideas, pero son las pasiones personales y las recomendaciones entre amigos las que, en última instancia, impulsan las decisiones de reserva. Ahí es precisamente donde plataformas como Omio aportan valor, ayudando a la gente a convertir la inspiración en el viaje adecuado para ellos."

Acerca del estudio

Los datos de esta encuesta se basan en entrevistas online con miembros del panel de YouGov que habían aceptado previamente participar. Se encuestó a un total de 7.567 personas entre el 8 y el 11 de abril de 2026. La muestra se controló por cuotas según edad, género y región, y los resultados se ponderaron posteriormente en consecuencia. Los resultados son representativos de la población residente en Alemania, España, Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

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