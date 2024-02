Encuesta:Salir de China es una opción impopular para los consejeros delegados europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

BRUSELAS, 27 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Mientras que dos tercios de los consejeros delegados de Europa planean cambiar sus cadenas de suministro en los próximos dos a cinco años, menos del 2% planea salir de China, según un nuevo informe de The Conference Board. El apetito por desvincularse de China es menos popular entre los consejeros delegados europeos que entre sus pares de cualquier otra región encuestada.

En cambio, los consejeros delegados que buscan cambiar sus cadenas de suministro se centran en diversificar proveedores en países amigos y utilizar tecnología/IA para mejorar el seguimiento del desempeño. De los consejeros delegados que realizan cambios, casi la mitad (45%) cita la resiliencia de la cadena de suministro y el menor riesgo de interrupciones como los dos mayores motivadores. La ecologización de las cadenas de suministro es la tercera razón más importante, citada por el 34% de los consejeros delegados de Europa, un número mucho mayor que en otras regiones.

El informe de The Conference Board, Leading for Tomorrow: Europe Edition, se basa en datos del C-Suite Outlook anual de la organización, que refleja las opiniones de más de 1.200 ejecutivos, incluidos más de 630 consejeros delegados. Los participantes opinaron sobre las principales amenazas y oportunidades comerciales en 2024. Los encuestados procedían principalmente de cuatro regiones: Estados Unidos, América Latina, Japón y Europa.

"A pesar de las importantes preocupaciones sobre las crecientes tensiones geopolíticas, los líderes empresariales europeos son muy reacios a salir de China", afirmó Sara Murray, directora general de The Conference Board International. "Al mismo tiempo, están más interesados que sus pares en otras regiones en reorientar las cadenas de suministro hacia países más amigables. Este doble vínculo refleja la posición competitiva comparativamente débil de Europa en este momento. Según nuestras conversaciones con los consejeros delegados, China sigue siendo una oportunidad de mercado que no se puede ignorar para las empresas europeas, y muchos altos ejecutivos se concentran en defender sus operaciones en China de los trastornos globales. Después de décadas de invertir en China y construir su posición en el mercado, la mayoría no está dispuesta a alejarse del ecosistema industrial de China".

Lo más destacado del informe incluye:

RECESIÓN Y ENDEUDAMIENTO

En medio de débiles perspectivas de crecimiento para 2024, los consejeros delegados temen una recesión.

Consejeros delegados de Europa : clasifican la recesión como la principal preocupación externa para su negocio para 2024.

: clasifican la recesión como la principal preocupación externa para su negocio para 2024. Consejeros delegados globales: la recesión es también la preocupación externa número uno entre los ejecutivos a nivel mundial.

Las preocupaciones sobre una crisis financiera global son mayores en Europa que en otros lugares:

Consejeros delegados de Europa : clasifican el riesgo de una crisis financiera global entre las cinco principales preocupaciones (número 5).

: clasifican el riesgo de una crisis financiera global entre las cinco principales preocupaciones (número 5). Consejeros delegados globales: por el contrario, los directores ejecutivos globales clasifican el riesgo de una crisis financiera global en el puesto número 9.

El coste del endeudamiento sube en la agenda:

Consejeros delegados de Europa : la preocupación por el coste del endeudamiento ha subido al puesto 4 en 2024, desde el puesto 17 en 2023, a medida que las tasas de interés más altas pesan sobre las decisiones de inversión y el sentimiento empresarial.

: la preocupación por el coste del endeudamiento ha subido al puesto 4 en 2024, desde el puesto 17 en 2023, a medida que las tasas de interés más altas pesan sobre las decisiones de inversión y el sentimiento empresarial. Consejeros delegados globales: la preocupación también ha subido al puesto número 4 a nivel mundial.

INCERTIDUMBRE GEOPOLÍTICA

Los consejeros delegados europeos se preocupan más por la geopolítica:

Consejeros delegados de Europa : las crecientes tensiones en Ucrania y Medio Oriente son la segunda preocupación de los directores ejecutivos.

: las crecientes tensiones en Ucrania y son la segunda preocupación de los directores ejecutivos. Consejeros delegados globales: por el contrario, la inestabilidad geopolítica ocupa el puesto número 7 en Estados Unidos y el número 4 en Japón y América Latina.

CAPITAL HUMANO

Los consejeros delegados europeos están interesados en mantener y mejorar el entorno de trabajo híbrido:

Consejeros delegados de Europa : lo clasifican como la cuarta prioridad de capital humano para 2024.

: lo clasifican como la cuarta prioridad de capital humano para 2024. Consejeros delegados globales: por el contrario, está clasificada como la prioridad número 10 a nivel mundial.

Fortalecer la cultura organizacional y atraer y retener talento son fundamentales:

Consejeros delegados de Europa : clasifican la cultura organizacional como la principal prioridad en materia de capital humano, seguida de la retención del talento en el segundo lugar.

: clasifican la cultura organizacional como la principal prioridad en materia de capital humano, seguida de la retención del talento en el segundo lugar. Consejeros delegados globales: para los directores ejecutivos globales, el desarrollo de habilidades es la máxima prioridad, seguido del fortalecimiento de la cultura organizacional.

"Los líderes empresariales europeos claramente se sienten más preocupados por el impacto de la disrupción global que sus homólogos de otros lugares. Al mismo tiempo, hay algunos puntos positivos en los datos: los consejeros delegados europeos están liderando el camino en la implementación de la IA, con grandes expectativas de que impulsará importantes son las ganancias de productividad que los consejeros delegados europeos están buscando urgentemente. Los consejeros delegados europeos también son más positivos con respecto a la transición a la energía renovable que en Estados Unidos. En general, es un panorama mixto para la economía europea", explicó Dino Panitsas, economista de The Conference Board. Europa.

