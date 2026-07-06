(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy se asocia con Pulse Clean Energy en el proyecto BESS de 310 MWh, impulsando los sistemas energéticos del futuro para el almacenamiento de energía de próxima generación en Reino Unido

LONDRES, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, ha anunciado una alianza con Pulse Clean Energy, líder en almacenamiento de energía, para desarrollar un proyecto pionero de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Wolverhampton, West Midlands, Reino Unido. El proyecto cuenta con una capacidad total de 129 MW / 310 MWh.

Este logro representa un hito importante para el despliegue de los Sistemas de Energía del Futuro de Envision en el Reino Unido, impulsando una infraestructura energética más flexible, resiliente y con bajas emisiones de carbono. El anuncio se realizó en Intersolar Europe, en Múnich, Alemania.

Diseñado originalmente para una duración de dos horas, el sistema ha sido optimizado por Envision para lograr una autonomía de 2,4 horas, demostrando la adaptabilidad de la tecnología de Envision para responder a las cambiantes necesidades de la red eléctrica. Aprovechando su experiencia global en sistemas energéticos del futuro impulsados por IA, Envision ofrecerá una solución de almacenamiento a nivel de sistema que integra su plataforma BESS Gen 7, tecnologías de baterías avanzadas y capacidades de formación de red para mejorar la estabilidad de la red, aumentar la flexibilidad del sistema y dar soporte a la creciente demanda de electricidad derivada de la electrificación.

Respaldado por el equipo local de Envision, con amplia experiencia en integración de redes y en el alcance de Balance of Plant, el proyecto se adapta a las necesidades cambiantes del mercado energético del Reino Unido. Contribuirá a una mayor integración de energías renovables, fortalecerá la resiliencia energética regional y apoyará la descarbonización de industrias locales clave, como la fabricación y la logística. La debida diligencia ESG independiente de terceros refuerza aún más el compromiso de Envision con la transparencia operativa, la entrega responsable y el desarrollo sostenible.

Henry Peng, vicepresidente senior de Envision Energy y presidente de las regiones de UE y LATAM, dijo: "Estamos encantados de asociarnos con Pulse Clean Energy en este proyecto histórico, que refleja el creciente reconocimiento de Envision como un socio confiable a nivel de sistema. A medida que el sistema energético global experimenta una profunda transformación, el futuro requiere una infraestructura energética más inteligente, flexible y resiliente. Al combinar tecnologías de almacenamiento avanzadas con Future Energy Systems impulsados por IA, Envision se compromete a asociarse con partes interesadas globales para permitir un ecosistema energético más adaptable que acelere la integración de energías renovables, apoye la descarbonización industrial e impulse la transición hacia un futuro energético sostenible".

Aazzum Yassir, director de Tecnología y Operaciones de Pulse Clean Energy, afirmó: "El panorama energético de Reino Unido está evolucionando rápidamente y el almacenamiento en baterías desempeña un papel fundamental en los sistemas energéticos modernos. Las baterías equilibran la oferta y la demanda, mejoran la seguridad de la red y respaldan la energía de menor coste para consumidores y empresas".

"Este proyecto con Envision Energy representa un paso importante para fortalecer la región de West Midlands, y esperamos generar valor a largo plazo para la red eléctrica local, así como para las comunidades y empresas a las que presta servicio".

Vasilis Ntanovasilis, Director de Gestión de Activos de Pulse Clean Energy, declaró: "Esta alianza refleja una ambición compartida por acelerar la transición energética del Reino Unido. En Envision, contamos con un socio cuya tecnología y experiencia a nivel de sistema se alinean perfectamente con nuestra estrategia de construir y operar infraestructuras de almacenamiento de primer nivel a gran escala".

"La ejecución de proyectos de esta escala es fundamental para la misión de Pulse, y confío en que nuestras capacidades combinadas establecerán un referente para el almacenamiento de energía en Reino Unido, fortaleciendo la resiliencia de la red y apoyando los objetivos de energía limpia del país en los próximos años".

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