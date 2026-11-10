EOS Holding - Generación Z y millennials: nativos digitales, pero bajo presión financiera

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ --

El 60 % de los jóvenes de 18 a 34 años valora la disponibilidad de la IA las 24 horas (47 % entre los de 51 a 65).

El 36 % de esa misma franja de edad ha tenido dificultades para pagar una cuota, frente al 30 % del total.

El 14 % de los jóvenes preferiría hablar de deudas solo con una IA (17 % entre los de 18 a 24).

Según el EOS Banking AI Barometer, la generación Z y los millennials están más abiertos a la IA bancaria, pero afrontan más dificultades económicas. El estudio se basa en una encuesta online representativa de PureSpectrum a 4.400 clientes bancarios de 18 a 65 años en once países europeos (julio de 2026).

Los jóvenes de 18 a 34 años valoran la disponibilidad de la IA 24/7 (60 %), la rapidez (59 %) y el control de sus finanzas (41 %), frente al 47 %, 48 % y 29 % de los clientes de 51 a 65 años. Además, el 28 % usa chatbots de IA, frente al 13 % de los mayores. Para ellos, la IA es algo natural. Asimismo, el 36 % de las personas de 18 a 34 años afirma haber tenido dificultades de pago, frente al 30 % del total. Esta generación necesita herramientas de IA que comprendan su realidad financiera y se adapten a ellos, afirma Jana Titov, directora de la fundación finlit, organización sin ánimo de lucro para la educación financiera de niños y jóvenes.

Los jóvenes también están más abiertos a la atención con IA ante dificultades de pago. Reciben mejor las propuestas digitales y basadas en IA: el 14 % de 18 a 34 años prefiere hablar de deudas exclusivamente con una IA, y entre los de 18 a 24 años la cifra sube al 17 %. Además, las investigaciones demuestran la falta de competencias financieras básicas. Y estos conocimientos son esenciales para evaluar con criterio las propuestas de la IA. La educación financiera debe empezar pronto y ser independiente de intereses comerciales, explica Titov.

Más información en la página del estudio.

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