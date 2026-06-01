(Información remitida por la empresa firmante)

-Equifax se asocia con la principal agencia de crédito de Polonia para ampliar el acceso de sus clientes a soluciones de identidad y prevención del fraude

VARSOVIA, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Equifax UK y Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), la principal agencia de información crediticia de Polonia, se han asociado para ampliar el acceso de sus clientes a sus respectivas capacidades de verificación de identidad y prevención de fraude, ayudando así a más empresas a combatir el fraude cada vez más sofisticado y a ofrecer experiencias de cliente más seguras.

Gracias a esta colaboración, BIK tendrá acceso a un conjunto de servicios avanzados de identidad y prevención de fraude de Equifax para mejorar su plataforma actual. Al combinar estos conocimientos globales con la verificación de comportamiento especializada de BIK, la asociación proporciona una defensa más sofisticada contra amenazas complejas, como la suplantación de identidad y el fraude impulsado por IA. Este enfoque permite a las organizaciones analizar los patrones de interacción en tiempo real, creando una experiencia fluida y segura que protege a los clientes legítimos e identifica la actividad ilícita con mayor precisión.

El objetivo de esta asociación es aportar beneficios a todo el ecosistema financiero, brindando a prestamistas, empresas y consumidores acceso a capacidades de identidad y prevención del fraude más modernas, y facilitando experiencias de cliente más seguras y efectivas. Esta colaboración también se alinea con el cambio generalizado del sector hacia la evaluación de riesgos basada en datos y la inclusión financiera, incluido el uso de fuentes de datos más completas para mejorar la toma de decisiones para las poblaciones desatendidas.

David Bernard, consejero delegado, Equifax UK&I, dijo: "A medida que las amenazas de identidad y el fraude se vuelven más sofisticados, las empresas requieren un enfoque de protección más sólido y multicapa. Esta alianza estratégica permite a Equifax aprovechar los conocimientos sobre comportamiento de BIK con nuestros amplios recursos de datos. De esta manera, fortalecemos el ecosistema de seguridad en Polonia, Reino Unido y otros países, proporcionando a nuestros clientes las herramientas avanzadas que necesitan para proteger a sus clientes y fomentar interacciones digitales más seguras y confiables".

Mariusz Cholewa, PhD, presidente del Consejo de Administración en BIK, comentó: "Esta alianza refleja una clara realidad: la prevención eficaz del fraude depende cada vez más de la convergencia de múltiples señales. Al combinar las soluciones de inteligencia digital de Equifax con la experiencia de BIK en verificación de comportamiento, podemos ayudar a nuestros clientes a fortalecer sus defensas contra las amenazas en constante evolución, al tiempo que garantizamos experiencias de cliente seguras y fluidas. También nos complace ampliar nuestra oferta para el mercado polaco con acceso a las capacidades líderes de Equifax".

Acerca de Equifax

En Equifax, creemos que el conocimiento impulsa el progreso. Como empresa global de datos, análisis y tecnología, desempeñamos un papel fundamental en la economía mundial al ayudar a instituciones financieras, empresas, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones cruciales con mayor confianza. Nuestra combinación única de datos diferenciados, análisis y tecnología en la nube genera información valiosa para impulsar decisiones que benefician a las personas. Con sede en Atlanta y el respaldo de casi 15.000 empleados en todo el mundo, Equifax opera o tiene inversiones en 24 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

Equifax Ltd. es una de las empresas del grupo Equifax con sede en el Reino Unido. Equifax Ltd. está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Para más información, visite equifax.co.uk y siga las noticias de la empresa en LinkedIn.

Acerca de BIK

BIK, la única agencia de información crediticia de Polonia y miembro de ACCIS, agrupa al mayor conjunto de registros de crédito del mundo, contribuye a la seguridad de las entidades financieras y sus clientes mediante un sistema seguro para el intercambio de información crediticia y económica, así como soluciones innovadoras contra el fraude. Las soluciones sectoriales de la cartera de BIK incluyen: la Plataforma Antifraude de BIK, la Plataforma de Detección de Fraude Cibernético, la Plataforma de Verificación de Comportamiento y la Plataforma ESG BIK. BIK recopila y proporciona datos sobre el historial crediticio de clientes particulares y empresarios de todo el mercado crediticio, así como datos del sector de préstamos no bancarios. BIK cuenta con una sólida experiencia en análisis de mercado y tecnologías de vanguardia, combinando las características de una empresa tecnológica moderna con los atributos de una institución de confianza pública. Para más información, visite bik.pl y siga las noticias de la empresa en LinkedIn.

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