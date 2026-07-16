El equipo estudiantil Solar Team Eindhoven anuncia Stella Juva: ambulancia alimentada por energía solar

(Información remitida por la empresa firmante)

-El equipo estudiantil Solar Team Eindhoven anuncia Stella Juva: la primera ambulancia del mundo alimentada por energía solar

EINDHOVEN, Países Bajos, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El equipo estudiantil neerlandés Solar Team Eindhoven ha anunciado un nuevo concepto de movilidad médica sostenible: Stella Juva. El equipo busca facilitar el acceso a la atención médica en regiones con infraestructura y suministro de combustible limitados.

Atención sin fronteras ni combustible

Stella Juva es la primera ambulancia del mundo diseñada para funcionar completamente con energía solar, alimentando además todo su equipo médico. El vehículo se presentará oficialmente el 21 de julio de 2026. Este concepto ofrece una alternativa directa para regiones donde la escasez de combustible o electricidad limita actualmente el acceso a la atención médica. En la página del proyecto de Tuningsupply se puede consultar una descripción completa del proyecto, incluyendo fotografías.

Tecnología probada desde Eindhoven

El equipo se basa en un sólido historial de innovación: los estudiantes de Eindhoven han ganado la categoría Cruiser del Bridgestone World Solar Challenge cuatro veces consecutivas en Australia. La experiencia de Stella Juva también se nutre de proyectos como Stella Terra, el primer vehículo solar todoterreno del mundo, que recorrió más de 1.000 km por Marruecos.

"Lo que fortalece este proyecto es que podemos aprovechar la experiencia de especialistas europeos", afirmó Steven Swinkels, director técnico y de eventos del Solar Team Eindhoven. "Colaboramos con socios locales especializados, incluida la empresa holandesa Tuningsupply, responsable del suministro de componentes esenciales de frenado y control del vehículo de Wilwood. Esto nos permite desarrollar tecnología lista para su implementación práctica".

Pruebas de campo en organizaciones humanitarias

En agosto de 2026, el equipo probará la ambulancia solar en la práctica visitando los sitios de campo planificados por las ONG locales. Las pruebas demostrarán cómo Stella Juva puede apoyar la atención de los pacientes y cargar y operar de forma segura equipos médicos en lugares a los que es difícil llegar con los servicios de emergencia convencionales.

Acerca de Solar Team Eindhoven

Solar Team Eindhoven es un equipo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven que desarrolla soluciones innovadoras de movilidad alimentadas por energía solar.

Acerca de Tuningsupply

Tuningsupply es un proveedor con sede en los Países Bajos de componentes especializados para la industria automotriz, que presta servicios a equipos de ingeniería y profesionales del sector en toda Europa.

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