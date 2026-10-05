(Información remitida por la empresa firmante)

- E&R Engineering inaugurará una nueva planta en Malasia: ampliación de la producción mundial de materiales de embalaje y servicios locales

KAOHSIUNG, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- E&R Engineering Corp. (TWSE: 8027), proveedor internacional de equipos de encapsulado de semiconductores, anunció hoy la próxima inauguración, el 13 de octubre, de su nueva filial en Malasia —E&R SEMICONDUCTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.— situada en la Zona de Libre Comercio de Malaca.

Con el fin de abarcar la creciente demanda en el Sudeste Asiático, E&R Engineering está actualizando su estrategia global para la unidad de negocio de materiales de embalaje. A pesar de que su planta en China sigue experimentando un crecimiento comercial constante, E&R está desplazando estratégicamente parte de su enfoque de producción hacia Malasia, al tiempo que amplía su capacidad total. Las nuevas instalaciones se encuentran actualmente en fase de pruebas de muestras y cualificación, y está previsto que la producción en serie comience a principios del próximo año. Se espera que la planta genere 50 empleos locales y refuerce la capacidad de suministro de E&R para los clientes del sector de semiconductores y OSAT en el Sudeste Asiático.

Fortalecimiento de la presencia en el centro de envasado del Sudeste Asiático: producción masiva local de cintas de transporte avanzadas

Con una participación de aproximadamente el 13% de la capacidad mundial de empaquetado y pruebas de semiconductores (etapa backend), se prevé que el mercado malasio de semiconductores alcance los 16.510 millones de dólares para el año 2030, impulsado por un sólido respaldo institucional. Aprovechando este impulso y la creciente demanda de los clientes de la región, E&R ha establecido operaciones en la Fase III de la Zona de Libre Comercio de Batu Berendam, en Melaka. Estas instalaciones permiten trasladar directamente a la producción local su experiencia en la fabricación de cintas portadoras en relieve y cintas de cobertura de alta gama.

Mediante la "fabricación local y una respuesta rápida", la nueva planta responde directamente a las necesidades de los clientes de OSAT y semiconductores, reduciendo los plazos de entrega y ofreciendo, al mismo tiempo, alta precisión, una excelente protección contra descargas electrostáticas (ESD) y robustas interfaces de encapsulado para respaldar tendencias avanzadas, como la miniaturización de chips y la integración de chiplets.

Iniciando un nuevo capítulo con "Innovación, colaboración y crecimiento"

El presidente de E&R, KS Chen, declaró: "Para atender la creciente demanda de los clientes en el Sudeste Asiático, hemos trasladado a Malasia parte de nuestra producción de materiales de embalaje y, al mismo tiempo, hemos ampliado nuestra capacidad. Además, estas instalaciones sirven como centro de operaciones local para los ingenieros de servicio de campo de E&R especializados en equipos de semiconductores. Nos centraremos en contratar talento local y en consolidar nuestro equipo de ingeniería de equipos especializados, lo que nos permitirá ofrecer asistencia técnica y servicios posventa inmediatos y de proximidad".

AK Ong, director general de la planta de Malasia, añadió: "La finalización de nuestras nuevas instalaciones nos permite estar más cerca de nuestros clientes, ofreciendo asistencia en tiempo real. Seguimos comprometidos con el suministro de productos de la más alta calidad y con la supervisión estricta de cada punto de control de calidad, para construir un futuro mutuamente beneficioso para todos".

Sitio web de E&R: https://en.enr.com.tw/