Erickson Inc. estudia alternativas para acelerar el crecimiento en operaciones aéreas y MRO

- Erickson Inc. inicia la evaluación de alternativas estratégicas para acelerar el crecimiento en operaciones aéreas y MRO

PORTLAND, Ore., 6 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Erickson Inc. anuncia que ha contratado a Houlihan Lokey, Inc. para explorar alternativas estratégicas para acelerar el crecimiento de la empresa y mantener su posición de liderazgo en la industria.

"Buscamos un socio estratégico que comparta nuestra visión, nuestro compromiso con los clientes y empleados y pueda añadir valor estratégico y operativo en la industria aeroespacial y de la aviación", afirmó Doug Kitani, consejero delegado y director.

Fundada en 1971, los servicios de fabricación y MRO de Erickson incluyen la fabricación del helicóptero S-64 Air Crane® como fabricante de equipo original (OEM), así como la fabricación de piezas aeroespaciales clave para OEM aeroespaciales. Los servicios aéreos comerciales incluyen la operación de 20 helicópteros S-64 Air Crane® propiedad y operados por Erickson para realizar extinción de incendios, construcción de líneas eléctricas, extracción de madera, HVAC y levantamiento pesado especializado para petróleo y gas.

"Nuestro objetivo es actualizar los grandes activos de Erickson, incluidos los avances tecnológicos en la S-64 Super Air Crane, y expandir nuestras capacidades en MRO. Un nuevo socio estratégico complementará nuestros puntos fuertes, impulsará a Erickson al siguiente nivel y posicionará a la empresa, con su legado y experiencia, como líder de primera elección en las operaciones aéreas más exigentes y en el soporte MRO a nivel de OEM", añadió Kitani. "Como empresa probada y resistente, nuestra gente y nuestras alianzas nos permiten y nos empoderan para cumplir nuestra misión al más alto nivel".

We Are Erickson. Tested and Trusted®. (Somos Erickson. Probados y de confianza).

ACERCA DE ERICKSON

Erickson es un proveedor líder mundial de servicios de aviación especializado en los sectores de la defensa y seguridad nacional, la fabricación, el mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés), y en los servicios civiles. Los servicios de mantenimiento, reparación y revisión, así como los servicios de fabricación de Erickson, incluyen la producción del helicóptero S-64 Air Crane® como fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés), así como la fabricación de componentes aeroespaciales clave para los OEM aeroespaciales. Erickson es también el titular del certificado de tipo de los helicópteros Bell 214ST y B/B1. Sus servicios aéreos comerciales incluyen el funcionamiento de 20 helicópteros S-64 Air Crane® propiedad de Erickson para actuar ante incendios, en la construcción de tendidos eléctricos, la tala de madera, en servicios de climatización y para el izado especializado de elementos pesados para el sector del petróleo y el gas. Fundada en 1971, Erickson tiene su sede en Portland, Oregón (Estados Unidos) y cuenta con operaciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y Australia.

