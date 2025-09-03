ESB designa a Cyberhawk para fortalecer la resiliencia de la red tras las grandes tormentas

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de servicios públicos irlandesa acelera la recuperación tras la tormenta con inspecciones escalables con drones y la plataforma de gestión de datos visuales iHawk

EBIMBURGO, Escocia, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cyberhawk™, líder mundial en inspección de activos con drones y gestión visual de datos, se complace en anunciar su exitoso apoyo al Programa de Resiliencia Invernal de la Junta de Suministro Eléctrico (ESB) en Irlanda. Esta iniciativa, lanzada en respuesta a los daños generalizados causados por fuertes tormentas, demuestra el impacto de las operaciones escalables con drones combinadas con la plataforma en la nube iHawk™, propiedad de Cyberhawk.

ESB, la compañía eléctrica nacional de Irlanda, seleccionó a Cyberhawk en virtud de un contrato de cinco años para realizar inspecciones críticas en su red de transmisión y distribución. Si bien los esfuerzos anteriores se centraron en la infraestructura de transmisión de alta tensión, la colaboración se amplió a las redes de distribución tras los graves daños causados por las tormentas consecutivas Darragh y Eowyn. Estas tormentas, en diciembre de 2024 y enero de 2025, respectivamente, provocaron cortes de electricidad que afectaron a más de 700.000 hogares, empresas y explotaciones agrícolas en toda Irlanda, además de causar importantes daños a la infraestructura civil.

En cuestión de días, Cyberhawk desplegó equipos de drones en más de 180 km (112 millas) de la red de distribución de ESB, concretamente en más de 1.000 zonas con alta densidad forestal. Gracias a iHawk, ESB pudo visualizar y catalogar de forma rápida e intuitiva los daños causados por tormentas, incluyendo árboles caídos y activos dañados, lo que permitió una rápida retirada de escombros y una planificación de mantenimiento específica. La plataforma también proporcionó valiosos informes sobre problemas de invasión de vegetación, lo que facilitó estrategias de gestión proactiva para fortalecer la resiliencia ante futuras tormentas.

"La velocidad y la escala fueron cruciales en nuestra respuesta a los daños causados por la tormenta", señaló Elaine Hannan, gerente de Activos de Líneas Aéreas de ESB Networks. "La combinación de operaciones de campo expertas de Cyberhawk y su plataforma iHawk nos permitió comprender rápidamente el estado de nuestra red. iHawk nos proporcionó un nuevo nivel de visibilidad de la red y conocimiento remoto de la situación, y ayudó a acortar la brecha entre la recopilación de datos, la toma de decisiones y la acción, aportando valor inmediato a nuestros equipos. Esperamos explorar más casos de uso de este enfoque para abordar de forma proactiva posibles problemas y acelerar los tiempos de respuesta ante futuros eventos meteorológicos".

El Programa de Resiliencia Invernal de ESB forma parte de su compromiso más amplio de mejorar la sostenibilidad, la seguridad y la fiabilidad de sus dos millones de clientes. "La apertura de ESB a la innovación y la colaboración nos ha permitido obtener beneficios reales y medibles", afirmó Patrick Saracco, vicepresidente sénior de Cyberhawk para EMEA. "Este programa demuestra el poder de combinar la inteligencia aérea con análisis prácticos, y nos enorgullece contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de la infraestructura energética de Irlanda ante fenómenos meteorológicos extremos".

Fundada en 2008, Cyberhawk™ es líder mundial en gestión de datos visuales, combinando a la perfección datos de inspección y levantamientos basados en drones con su solución de software, iHawk™. Como pionero del sector, Cyberhawk realiza 500.000 inspecciones y levantamientos al año y ha logrado más de 35 hitos mundiales desde su creación, operando en más de 40 países.

