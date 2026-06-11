Se espera que el "CART BP pro" de Sky Labs se convierta en un auténtico "game changer" a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

GDANSK, Polonia y MANCHESTER, Inglaterra, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO: Jack ByungHwan Lee) anunció el 11 de junio la celebración de simposios exclusivos durante el 35.º Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH 2026) en Gdańsk (Polonia) y en la Conferencia Anual 2026 de la British Cardiovascular Society (BCS) en Manchester (Reino Unido).

Estos encuentros tuvieron lugar poco después de la actualización de las directrices 2026 de la Korean Society of Hypertension (KSH), que por primera vez en el mundo recomendaron oficialmente que los dispositivos validados sin manguito pueden considerarse para la monitorización de la presión arterial fuera del entorno clínico. Con Corea del Sur posicionándose como pionera en la aplicación clínica de los tensiómetros sin manguito, la evidencia clínica y los datos de uso real de CART BP pro se han convertido en un tema central de debate en la comunidad científica internacional.

En un estudio comparativo con los métodos tradicionales de medición, CART BP pro cumplió la norma internacional ISO 81060-2:2018. Asimismo, sigue reforzando su base clínica al satisfacer los exigentes criterios de la Sociedad Europea de Hipertensión para dispositivos sin manguito, incluidos ensayos estáticos, pruebas de posicionamiento, vigilia/sueño y esfuerzo.

Respaldado por esta sólida evidencia y por su inclusión en el sistema nacional de seguro de salud desde 2024 para la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas (MAPA), el dispositivo ha ampliado rápidamente su presencia en hospitales y clínicas de Corea del Sur. En mayo de 2026, las prescripciones acumuladas superaban las 260.000.

Expertos internacionales destacan: Corea del Sur lidera la aplicación clínica de los tensiómetros sin manguito

El profesor George Stergiou, presidente de la International Society of Hypertension (ISH), afirmó: Es alentador ver que Corea del Sur explora activamente la aplicabilidad clínica de los tensiómetros sin manguito, evaluando con rigor tanto su potencial como sus limitaciones. Añadió: Si CART BP pro demuestra su capacidad para mejorar el pronóstico, la adherencia terapéutica y el control de la presión arterial, constituirá una evidencia clínica de gran relevancia, más allá de la mera precisión del dispositivo.

La profesora Carmel McEniery (Universidad de Cambridge) elogió un sistema sanitario y un entorno clínico adelantados a su tiempo. El profesor Philip Lewis subrayó que al superar las limitaciones de los métodos tradicionales, el dispositivo permite recopilar datos de presión arterial diurnos y nocturnos de manera altamente aceptable para los pacientes, con un gran potencial en hipertensión y otros ámbitos clínicos. El profesor Geu-Ru Hong (Hospital Cardiovascular Severance) destacó la comodidad excepcional de la monitorización nocturna sin manguito en forma de anillo, que reduce significativamente las alteraciones del sueño. Por su parte, el profesor Kwang-Il Kim, presidente de la KSH, señaló que Corea del Sur ofrece un entorno único para la rápida adopción de dispositivos innovadores gracias a un sistema de reembolso sólido y un bajo coste para los pacientes.

En enero de 2026, Sky Labs obtuvo la certificación europea CE-MDR y completó posteriormente el registro ante la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) del Reino Unido. Estos hitos regulatorios permitirán acelerar su expansión en Europa, incluido el Reino Unido, consolidando su liderazgo global en salud digital.

Acerca de Sky LabsFundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa de tecnología sanitaria que desarrolla y opera CART, un dispositivo médico en forma de anillo y una plataforma para la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas. En 2023, obtuvo la aprobación regulatoria para CART BP pro, diseñado para la medición de la presión arterial durante 24 horas. En 2024, fue reconocido por el Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dentro del procedimiento de monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas (código E6547). En septiembre de 2025, la compañía lanzó CART BP, un tensiómetro en forma de anillo destinado al público general, disponible en su tienda oficial en línea y en diversos canales digitales.

Contactos de prensaInok Jung — inok.jung@skylabs.io Bomi Lee — bomi.lee@skylabs.io

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