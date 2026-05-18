Un estudio de Nasuni Research revela que el 97 % de las empresas están adoptando agentes de IA, pero la mayoría de los proyectos no logran alcanzar sus objetivos

(Información remitida por la empresa firmante)

Las empresas identifican los datos como el principal obstáculo para la IA, lo que impulsa un aumento en la inversión en datos no estructurados

BOSTON, 18 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Nasuni, plataforma líder de datos no estructurados para equipos empresariales e IA, anunció hoy los resultados de su informe anual de investigación del sector, El estado de los datos de archivos empresariales – Informe anual 2026. La investigación revela una brecha cada vez mayor entre la adopción de la IA y sus resultados: el 97 % de las organizaciones han implementado o están probando agentes de IA, pero el 57 % de los proyectos de IA no están cumpliendo sus objetivos. Esta deficiencia se debe en gran medida a los desafíos relacionados con los datos, ya que casi todas las empresas (94 %) tienen dificultades para gestionar los datos no estructurados, que constituyen la mayor parte de su huella de datos. Si bien solo el 16 % prioriza actualmente la gestión de datos no estructurados como una inversión central en TI, el 60 % planea invertir en los próximos 18 meses, lo que refleja un creciente reconocimiento del papel que desempeñan los datos operativos y propios para impulsar resultados empresariales deseables con la IA.

Las empresas avanzan rápidamente en proyectos de IA, pero la mayoría no obtiene los resultados deseados, afirmó Sam King, consejero delegado de Nasuni. Este informe deja claro que el éxito de la IA depende de la eficacia con la que se gestionen y preparen los datos. Demasiadas organizaciones siguen utilizando enfoques obsoletos para la gestión de datos no estructurados, lo que limita su capacidad para aprovechar todo su potencial. Sus datos operativos y propios son su mayor activo, pero solo si son accesibles y están listos para sus equipos y la IA que los respalda. En un contexto de aumento de los costes de hardware, riesgos de suministro y creciente complejidad, organizar sus datos es la decisión más acertada, y es precisamente ahí donde hemos estado invirtiendo para ayudar a nuestros clientes a convertir sus ambiciones en IA en resultados concretos.

Los hallazgos señalan varios desafíos y cambios cruciales que las organizaciones deben abordar a medida que trabajan para escalar la IA y modernizar su infraestructura de datos, entre ellos:

Convertir la IA en ROI a gran escala sigue siendo un desafío: El 90 % de las organizaciones reportan barreras para escalar la IA, impulsadas por preocupaciones sobre la seguridad de los datos (43 %), obstáculos en la integración (36 %) y falta de confianza en los datos (33 %), lo que contribuye a que solo el 43 % de los proyectos logren sus objetivos.

La IA está exponiendo brechas de datos, ya que el acceso inconsistente ralentiza la escala: Casi la mitad (46 %) de las organizaciones destaca que las iniciativas de IA han revelado problemas con la calidad y la gobernanza de los datos, mientras que el 79 % reporta acceso y rendimiento inconsistentes de los archivos en diferentes ubicaciones, lo que contribuye a los desafíos generalizados para escalar la IA.

La adopción de la IA agente está superando la preparación: Si bien casi todas las organizaciones están probando agentes de IA, solo el 18 % los ha implementado a gran escala, lo que subraya una desconexión entre la ambición y la escalabilidad.

El aumento de los costes del hardware está ejerciendo una nueva presión sobre los presupuestos de TI: El 62 % de las organizaciones espera que los costes del hardware aumenten a medida que componentes clave como la DRAM se disparan, creando nuevos desafíos a medida que las empresas escalan la IA y modernizan la infraestructura. A medida que se acelera la adopción de la IA, estos crecientes costes están agravando la presión sobre la infraestructura necesaria para soportar cargas de trabajo con mayor intensidad de datos.

La adopción de la IA en las organizaciones se está acelerando, pero los resultados sugieren que muchas empresas han sobreestimado su preparación para casos de uso más avanzados, y las deficiencias en el acceso, la gobernanza y la recuperación de datos son cada vez más difíciles de ignorar.

Estos desafíos abarcan diversos sectores. En el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC), el 66 % de las empresas citan la seguridad como su principal preocupación en relación con los datos no estructurados; los fabricantes siguen enfrentándose a un mayor riesgo cibernético y a tiempos de recuperación más prolongados; y las organizaciones de energía, petróleo y gas mantienen posturas divididas sobre si la toma de decisiones basada en IA debe recaer en la alta dirección o en el departamento de TI, lo que genera desalineación en torno a los objetivos. A medida que la IA y los sistemas basados en agentes evolucionen, estas deficiencias no harán más que ampliarse, por lo que resulta fundamental que las organizaciones modernicen sus bases de datos para dar soporte a las futuras tendencias.

Si desea descargar el informe completo haga clic aquí.

MetodologíaEsta encuesta se realizó entre 1.000 responsables de la toma de decisiones de compra en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la región DACH (Alemania, Austria y Suiza), en organizaciones con más de 1.000 empleados. Las entrevistas fueron realizadas en línea por Sapio Research en marzo de 2026 mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea.

Acerca de NasuniNasuni es una plataforma líder de datos no estructurados para empresas donde los datos de archivos son fundamentales tanto para las personas como para la IA. Impulsamos la capa operativa de archivos donde se realiza el trabajo, ayudando a las organizaciones a gestionar, proteger y activar los datos para que los equipos trabajen de forma más inteligente, reduzcan costes y operen de forma segura y sin límites.

Construida sobre una arquitectura patentada que fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con servicios de archivos empresariales —incluidos permisos, control de versiones y un espacio de nombres global— Nasuni ofrece acceso a archivos de alto rendimiento, disponibilidad global de datos y una fuente única de información escalable, gobernada y preparada para la IA en todas las principales nubes.

Con la confianza de más de 1.300 empresas en todo el mundo, Nasuni ayuda a las organizaciones a modernizar su infraestructura de archivos, fortalecer la seguridad de los datos y respaldar las operaciones impulsadas por la IA. Obtenga más información en la página web www.nasuni.com.

Contactos para mediosEstados Unidos: Hannah FairbanksV2 CommunicationsTeléfono: 617-426-2222E-mail: nasuni@v2comms.com

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