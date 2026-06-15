Las etiquetas inexactas de la ropa son un problema sistémico, según revelan pruebas de la UE - Comisión Europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Bruselas, 15 de junio de 2026.- Las pruebas realizadas a 132 prendas de vestir durante una campaña de la UE revelaron que las etiquetas no reflejaban correctamente los materiales utilizados en 49 muestras (el 37 %). La campaña de pruebas contó con el apoyo de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea.

Se tomaron muestras de un total de 44 partes de arriba, 36 prendas para bebés, 15 prendas deportivas, 12 prendas de dormir, 5 bufandas y 20 prendas de otros tipos. Estaban confeccionadas con lana, algodón y mezclas de fibras.

Se detectaron tres tipos principales de incumplimiento: las fibras se indicaban correctamente en las etiquetas, pero el porcentaje declarado no se correspondía con el porcentaje real. En segundo lugar, algunos productos contenían fibras diferentes y más baratas que las declaradas. Por último, en algunos productos, las fibras se declaraban o denominaban incorrectamente. Estos incumplimientos son perjudiciales desde el punto de vista económico y socavan la confianza de los consumidores.

Resultados dispares

Las tasas de incumplimiento más altas se registraron en bufandas, partes de arriba y ropa de bebé,

con un 80 %, un 54 % y un 25 % de muestras no conformes, respectivamente.

En las demás categorías analizadas, las tasas de incumplimiento fueron más bajas: ropa deportiva 13 %, ropa de dormir 16 % y otras 40 %.

Las pruebas de tipos de fibras mostraron que las muestras etiquetadas como mezcla de fibras naturales y artificiales presentaban la tasa de incumplimiento más alta, con un 64 %, seguidas de las muestras etiquetadas como mezcla de fibras naturales, con una tasa de incumplimiento del 46 %. Las muestras etiquetadas como 100 % fibra natural única tuvieron una tasa de incumplimiento del 15 %. Las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) han destacado que estos incumplimientos suponen riesgos económicos importantes para los consumidores, socavan la competencia leal y dificultan el reciclaje, ya que este requiere una identificación precisa de las fibras.

Muestreo en toda la UE

Las AVM de Chipre, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Lituania, Malta y Portugal adquirieron. 104 artículos en tiendas físicas y 28 por Internet.

Realizadas en un laboratorio acreditado de Italia, las pruebas revelaron que la tasa de incumplimiento era del 46 % en las compras en línea (lo que incluye los sitios web de los propios minoristas) y del 36 % en los artículos adquiridos en tiendas físicas.

Muchos productos, especialmente los importados de fuera de la UE/AELC, carecían de la información básica del fabricante, lo cual dificulta la aplicación de la normativa o las retiradas del mercado.

Medidas correctivas

Las AVM ordenaron la suspensión de la venta de 18 productos. Se ordenó a los fabricantes de 2 productos que adoptaran medidas correctivas, mientras que otros 2 productos tuvieron que ser reetiquetados. En el caso de 3 productos, se indicó a los operadores económicos que marcaran sus artículos con las advertencias adecuadas. A principios de marzo de 2026, se están aplicando medidas para 24 productos.

Se registraron un total de 41 productos en el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado, la plataforma de la UE destinada a las autoridades de vigilancia del mercado para compartir los resultados de las pruebas de productos y los hallazgos de incumplimiento, con el fin de coordinar la aplicación de la normativa y mantener fuera del mercado los productos no alimentarios que no son seguros.

La elevada tasa de incumplimiento sugiere que el etiquetado incorrecto está muy extendido, lo que subraya la importancia de seguir realizando pruebas y la necesidad de concienciar al sector sobre sus obligaciones en materia de etiquetado. Al comprar ropa, los consumidores deben desconfiar de los precios muy bajos o de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, y dar preferencia a los productos en cuya etiqueta figure el nombre, la dirección o el sitio web del fabricante. Esto garantiza la responsabilidad y la trazabilidad.

Los importadores, distribuidores y minoristas deben comprobar que todas las prendas y rollos de tejido llevan etiquetas y marcados. Tanto las empresas como las AVM deben garantizar la realización de pruebas rigurosas de las prendas acabadas y los rollos de tejido.

Los consumidores y las empresas deben saber que las etiquetas de las prendas que compran reflejan fielmente la composición de las fibras de dichas prendas. Las campañas de vigilancia del mercado contribuyen a garantizar que los consumidores obtengan lo que pagan y protegen a las empresas de la competencia desleal, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Las pruebas se realizaron durante la campaña de inspección Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP) 2025. La ropa fue una de las once categorías de productos examinadas.

Para más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market- surveillance_en

Emisor: Comisión Europea