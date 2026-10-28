Expansión global mediante conectividad inteligente en Europa: BICV debuta en IZB 2026 en Wolfsburgo

(Información remitida por la empresa firmante)

WOLFSBURGO, Alemania, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Feria Internacional de Proveedores (IZB), que se celebra cada dos años en Wolfsburgo, es una de las ferias de la cadena de suministro de la industria automotriz más influyentes de Europa y tendrá lugar del 27 al 29 de octubre. BICV Technology Co., Ltd. (en adelante, BICV), proveedor chino líder de soluciones para vehículos inteligentes conectados, debuta en la IZB con más de 20 productos que conforman su completa cartera de soluciones innovadoras, la cual abarca tanto propuestas ya validadas en entornos de producción como tecnologías de vanguardia. BICV presenta soluciones que abarcan los ámbitos de los habitáculos inteligentes, la integración de sistemas de habitáculo y conducción, la telemática y los productos de navegación.

En la feria, BICV demuestra su avanzada capacidad técnica a través de una gama de productos renovada. Su cabina inteligente de gama alta de nueva generación, optimizada a nivel de arquitectura base, ofrece una interacción mediante IA multimodal de baja latencia, un funcionamiento fluido dentro del vehículo y una experiencia audiovisual espacial inmersiva con tecnología Dolby Vision; de este modo, transforma la potencia de cálculo en una experiencia de movilidad a bordo estable y confortable. La plataforma de computación integrada para cabina y conducción, denominada BDIPPER, emplea una arquitectura de una plataforma para cuatro dominios, que conecta los recursos de procesamiento destinados a la conducción inteligente, la cabina, el cuadro de instrumentos y el control del vehículo, permitiendo una asignación dinámica de la capacidad de cálculo según el escenario. Su sistema 3D AR-HUD (pantalla de visualización frontal con realidad aumentada) utiliza tecnología de visualización espacial 3D nativa para superar las limitaciones de las pantallas planas convencionales, superponiendo información de conducción virtual sobre el entorno físico; esto refuerza la seguridad al volante a la vez que proporciona una experiencia audiovisual 3D inmersiva. Gracias a sus capacidades integrales —que abarcan desde los componentes básicos hasta la integración de sistemas—, BICV ofrece soluciones modulares y personalizables, que van desde componentes individuales hasta plataformas de control de dominio, adaptándose a las diversas necesidades de los fabricantes de vehículos (OEM).

Con más de diez años de trayectoria en mercados internacionales, BICV ha establecido un sistema global e integrado que abarca la investigación y el desarrollo (I+D), la fabricación y el soporte técnico, alcanzando un volumen acumulado de envíos al extranjero superior al millón de unidades. La empresa cuenta con redes de desarrollo locales en Europa, Norteamérica y el sudeste asiático, además de centros de operaciones y producción en Japón, Europa y el sudeste asiático. Tras haber forjado sólidos vínculos con líderes mundiales, entre ellos Suzuki, Citroën, Proton, Pioneer y Alpine, BICV ofrece a los fabricantes de automóviles en el extranjero una solución integral a través de sus equipos locales, que comprende desde el desarrollo conjunto y el suministro para la producción en serie hasta el soporte posventa.

A medida que la industria automotriz global se transforma hacia la conectividad inteligente, BICV potenciará continuamente sus capacidades de entrega técnica a nivel mundial. Aprovechando sus recursos locales de I+D y fabricación, ofrecemos soluciones de conectividad inteligente listas para la ingeniería y la producción en masa, destinadas a fabricantes de automóviles tanto en Europa como en el resto del mundo. BICV apuesta por una estrecha colaboración con sus socios en la cadena de suministro global para lograr resultados mutuamente beneficiosos, con el fin de impulsar una movilidad inteligente e inclusiva, y redefinir la movilidad inteligente espacial de próxima generación.

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