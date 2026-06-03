Factorial capta 150 millones de dólares en una Serie D y alcanza una valoración de 2.500 millones, situándose entre las

General Catalyst lidera la ronda y entra por primera vez en el capital de Factorial , reforzando su apuesta por el crecimiento de la compañía.

, Además de la inversión, General Catalyst aportará 540 millones de dólares a través de su Customer Value Fund , un modelo para financiar ventas y marketing sin dilución para los accionistas .

, . La financiación acelera el giro de Factorial del SaaS a una plataforma de operaciones impulsada por IA y refuerza su expansión en Europa, con Alemania como prioridad.

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Factorial, la principal plataforma europea de IA para la gestión de equipos, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de financiación de Serie D de 150 millones de dólares, que valora la compañía en 2.500 millones de dólares situándola entre las scale-ups más valiosas de España y de Europa. La ronda está liderada por General Catalyst, que realiza su primera inversión en el capital de Factorial, y cuenta con la participación de otros inversores como Atomico y Four Rivers.

De forma paralela a la ronda de equity, General Catalyst compromete hasta 540 millones de dólares adicionales mediante su Customer Value Fund, lo que eleva el capital no dilutivo comprometido a más de 700 millones de dólares. Esta estructura asegura la capacidad de crecimiento de Factorial durante los próximos años.

Entre las scale-ups más valiosas de Europa

Con esta operación, Factorial supera la barrera de los 2.500 millones de dólares de valoración, y entra en el top 20 de compañías mejor valoradas de la Unión Europea. Este hito refleja diez años de crecimiento acelerado, una base de clientes fiel y en expansión —más de 16.000 empresas en más de 90 países— y una estrategia de producto que ha logrado consolidarse en mercados europeos altamente competitivos, siendo la única compañía del sector que ha conseguido internacionalizarse con éxito en estos mercados.

Jordi Romero, CEO y cofundador de Factorial, ha declarado: "Hace diez años construimos Factorial como una compañía SaaS. Hoy somos una empresa 'AI-first': desarrollamos agentes para nuestros clientes y ya lo hacemos para más de 16.000 compañías en Europa, con la disciplina que ha definido nuestra primera década. Hemos reiniciado el producto, la arquitectura y la forma en que nuestros clientes trabajan en torno a agentes de IA. La alianza con General Catalyst nos da la convicción y el capital para convertir ese cambio en una categoría propia. Esta ronda no cierra un capítulo: abre el que de verdad importa".

La primera participación de General Catalyst en el capital de Factorial

La inversión de General Catalyst supone su primera participación directa en Factorial, tras una colaboración previa a través de su Customer Value Fund. La decisión de entrar en el accionariado refuerza su apuesta por la trayectoria de largo plazo de Factorial, desde la innovación de producto hasta la disciplina financiera y el liderazgo en Europa. Esta inversión llega en un momento en el que Factorial ha transformado su modelo desde un SaaS hacia una plataforma de operaciones para la fuerza laboral basada en IA, con un enfoque centrado en las personas.

Pranav Singhvi, socio de General Catalyst, comentó: La próxima década del software empresarial pertenecerá a las compañías que se reconstruyan en torno a la IA, no a las que simplemente la incluyan como un añadido. Factorial está haciendo exactamente eso, y lo hace con un nivel de horizontalidad de producto y una ambición de crecimiento a escala que son poco habituales en cualquier parte del mundo. Esa combinación es la razón por la que estamos profundizando nuestra colaboración, tanto a través de capital como de nuestro Customer Value Fund.

En General Catalyst, nuestro objetivo es ser la primera y la última fuente de capital para las compañías más ambiciosas del mundo. Factorial es el ejemplo perfecto, añadió Hemant Taneja, CEO de General Catalyst.

Un nuevo modelo de crecimiento: más de 700 millones de dólares a través de la Customer Value Fund

Además de la ronda de equity, General Catalyst aporta hasta 540 millones de dólares mediante su Customer Value Fund, elevando a más de 700 millones el capital no dilutivo comprometido. En este modelo, el retorno de General Catalyst está vinculado exclusivamente al valor generado por los clientes adquiridos con esa inversión y se limita a una cantidad fija. Esto permite a Factorial acelerar su expansión en Europa preservando el capital de los accionistas.

De SaaS a plataforma de operaciones con IA: Factorial One y un modelo de dos agentes

La inversión llega en un momento clave para la evolución del producto. Tras diez años construyendo uno de los mayores "sistemas de registro" (systems of record) de Europa para RR. HH., Finanzas y TI, Factorial ha replanteado su plataforma alrededor de la IA: pasa de un conjunto fijo de pantallas y flujos de trabajo a una plataforma basada en agentes que aprende las políticas de cada empresa, ejecuta en base a ellas y se adapta a medida que cambia el negocio.

En el centro de esta arquitectura está Factorial One, el espacio de trabajo unificado de la compañía, construido sobre un modelo deliberadamente simple de dos agentes. Uno representa a la organización, aplicando las políticas que la empresa define en RR. HH., Finanzas y TI. El otro representa a cada empleado, ampliando lo que cada persona puede hacer dentro de esas políticas: redacta, anticipa necesidades y ejecuta tareas en su nombre, con total trazabilidad y bajo la supervisión de quien lo utiliza.

Mientras gran parte del mercado compite por desplegar cientos o miles de agentes especializados, Factorial apuesta por que las empresas necesitan menos agentes, mayor claridad de responsabilidades y una única fuente de verdad sobre cómo se gestionan sus operaciones. Esta visión amplía el alcance de Factorial más allá del ámbito de RR. HH., hacia una porción mayor del mercado de software de operaciones empresariales.

Apuesta por Alemania: nueva oficina en Múnich y aceleración comercial

Una parte relevante del nuevo capital se destinará a Alemania, que Factorial sitúa como su principal mercado internacional de crecimiento. La compañía abrirá una nueva oficina en Múnich para reforzar su presencia en el país y acercarse a clientes de mid-market, partners y talento local.

Durante los próximos 12 meses, Factorial incrementará de forma significativa la contratación en Alemania, con incorporaciones en áreas como ventas, customer success, producto, marketing e ingeniería, tanto en Múnich como en otras ciudades del país. Alemania ya es uno de los mercados con mayor crecimiento para Factorial, y esta inversión busca multiplicar ese impulso: más capacidad de producto local, mayor profundidad en idioma y cumplimiento normativo, y un equipo lo suficientemente sólido como para competir con cualquier proveedor del sector.

"Alemania es nuestro mercado más importante en Europa y ha estado desatendido durante demasiado tiempo. Vamos a poner equipo, capital y hoja de ruta al servicio de este objetivo. Múnich es solo el comienzo", ha añadido Jordi Romero, CEO y cofundador de Factorial.

Más allá de Alemania, Factorial continuará acelerando en Francia, Italia y Portugal, mercados que ya se encuentran entre los de mayor crecimiento, mientras amplía su equipo global a un ritmo de hasta 50 nuevas incorporaciones por semana.

Sobre Factorial

Fundada en 2016 en Barcelona, Factorial ofrece una plataforma de operaciones basada en IA que ayuda a más de 16.000 empresas en más de 90 países a optimizar procesos y tomar mejores decisiones. En 2022, la compañía alcanzó el estatus de unicornio y continúa expandiéndose con el objetivo de convertirse en la solución más completa y fácil de usar para empresas de todos los tamaños. Más información: https://factorial.es/

Sobre General Catalyst

General Catalyst es una empresa global de inversión y transformación que se asocia con los emprendedores más ambiciosos del mundo para impulsar la resiliencia y la IA aplicada. Apoyamos a fundadores con una visión a largo plazo que desafían el statu quo, acompañándolos desde la fase inicial (seed) hasta etapas de crecimiento y más allá. Con oficinas en San Francisco, Nueva York, Boston, Berlín, Bangalore y Londres, hemos apoyado el crecimiento de más de 800 empresas, incluidas Airbnb, Anduril, Applied Intuition, Commure, Glean, Guild, Gusto, Helsing, HubSpot, Kayak, Livongo, Mistral, Ramp, Samsara, Snap, Stripe, Sword y Zepto. Más información en generalcatalyst.com

Contacto: factorialspain@teamlewis.com

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