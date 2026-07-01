Fair Play Menarini International Award: comienza la 30ª edición

(Información remitida por la empresa firmante)

FLORENCIA, Italia, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Florencia abre sus puertas a la 30ª edición delFair Play Menarini International Award. Hoy se inaugura este evento que rinde homenaje a campeones que se han distinguido no solo por sus logros deportivos, sino también por su respeto, ética y lealtad. La tradicional cena de gala en Piazzale Michelangelo da inicio a dos días dedicados a los valores fundamentales del deporte, que culminarán mañana con la ceremonia de entrega de premios en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Entre los ganadores de 2026 se encuentran: Achille Polonara, símbolo de fuerza y resiliencia en el baloncesto italiano; Antonella Palmisano, una de las estrellas más brillantes de la marcha atlética; y Armand Duplantis, el atleta que ha redefinido los límites del salto con pértiga. Sus nombres figuran junto a los de Bebe Vio y Chiara Mazzel, verdaderos ejemplos de determinación e inclusión en el deporte paralímpico. También subirán al escenario del Maggio Musicale Fiorentino Daniele Garozzo, estrella de la esgrima internacional; Gregorio Paltrinieri, un verdadero icono de la natación mundial; y Simone Anzani, pilar del voleibol. Además, el trío formado por Davide Ghiotto, Michele Malfatti y Andrea Giovannini, que trajo de vuelta a Italia la medalla de oro olímpica en patinaje de velocidad por equipos después de 20 años, estará acompañado por el reconocido periodista deportivo Fabio Caressa. El fútbol también será protagonista, con leyendas que han emocionado a los aficionados de toda Europa: Diego Milito, Emilio Butragueño y Gianfranco Zola.

Junto a ellos, la velada volverá a poner bajo el foco de atención de Fair Play Menarini a varios ganadores de ediciones anteriores, entre ellos Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini y Andrea Zorzi.

"Hace treinta años nació un proyecto con la ambición de situar los valores del deporte en el centro. Hoy podemos afirmar que esas mismas ideas son más relevantes que nunca", declararon Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini. "A lo largo de los años, hemos conocido a campeones extraordinarios, pero, sobre todo, a seres humanos excepcionales que nos han demostrado que respetar las reglas, a los rivales y a uno mismo representa el mayor éxito de todos".

La gala será presentada por Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano y Omar Schillaci, quienes, junto con Federico Buffa, guiarán al público en un recorrido por algunas de las historias más importantes del deporte. La ceremonia de entrega de los Fair Play Menarini Award 2026 se transmitirá en directo por Sky, canales 501 y 257.

Para seguir a los ganadores y mantenerse al día, visite el sitio web oficial www.fairplaymenarini.com y siga los canales oficiales de redes sociales del Premio en Instagram, Facebook y YouTube.

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