La Federación Catalana de Tenis (FCT) y Tennis-point prolongan su colaboración

Tennis-Point Branch - Tennis-Point

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 20 de mayo de 2026 (News Aktuell).- La Federación Catalana de Tenis (FCT) y Tennis-Point han anunciado la prolongación de su acuerdo de colaboración, con lo que refuerzan su alianza estratégica en aras del desarrollo y la promoción del tenis en Cataluña. Con este nuevo compromiso, Tennis-Point sigue siendo el Shop Partner oficial de la FCT y consolida su papel como destacado socio de la comunidad tenística catalana.

Desde el inicio de la colaboración, Tennis-Point ha permitido a miembros de la federación, clubes, entrenadores y jugadores acceder a equipamiento de tenis de alta calidad, así como a ventajas exclusivas. La prolongación del acuerdo no solo permitirá mantener estas ventajas ya conocidas, sino también ampliarlas. En efecto, se garantiza el acceso a una amplia gama de productos que incluye ropa, calzado, raquetas, cordajes, bolsas y pelotas. Además, hay previstas nuevas campañas y promociones para los miembros de la federación.

El presidente de la Federación Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, declaró:

«Estamos muy satisfechos con la prolongación de este acuerdo con Tennis-Point, un socio estratégico que comparte nuestra visión del crecimiento y la promoción del tenis. Esta colaboración nos permite seguir ofreciendo un auténtico valor añadido a nuestros miembros y clubes, así como facilitarles acceso a material de alta calidad y contribuir al desarrollo de nuestro deporte en toda nuestra área geográfica».

Andreas Otto, director general de Tennis-Point, comentó al respecto:

«Estamos muy orgullosos de continuar nuestra colaboración con la FCT. Esta prolongación subraya nuestro compromiso con la comunidad tenística catalana ofreciendo a sus miembros el mejor equipamiento y el mejor servicio».

Con esta prolongación, ambas organizaciones consolidan una relación sólida y duradera, basada en la confianza mutua y el compromiso común de promover el deporte, mejorar los servicios para los miembros de la federación e impulsar el crecimiento del tenis en Cataluña.

Acerca de Tennis-Point

Tennis-Point es uno de los principales especialistas omnicanal de Europa. en deportes de raqueta y running. Bajo las marcas Tennis-Point, Padel-Point y Running-Point, la empresa ofrece equipamiento, ropa y accesorios para deportistas de todos los niveles. Tennis-Point gestiona tiendas web a nivel internacional, así como unas treinta tiendas físicas en varios países europeos. La sede central de la empresa se encuentra en Herzebrock-Clarholz (Alemania).

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