La feria Global Sources de Hong Kong de 2026 muestra un aumento del 25 % en el prerregistro de compradores

(Información remitida por la empresa firmante)

- La feria Global Sources de Hong Kong de octubre de 2026 muestra un aumento del 25 % en el prerregistro de compradores, con Europa y Norteamérica a la cabeza

HONG KONG, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La feria Global Sources Hong Kong Shows se celebrará del 11 al 21 de octubre de 2026 en AsiaWorld-Expo. La edición de este año reúne a más de 4.200 proveedores en más de 8.000 stands, donde se exhiben más de 330.000 productos nuevos de electrónica de consumo, videojuegos, electrónica móvil, hogar inteligente, electrónica de estilo de vida y deportes y actividades al aire libre. El prerregistro de compradores profesionales a nivel mundial ha aumentado un 25 % interanual, con el mayor crecimiento en Europa y Norteamérica.

"Desde fabricantes consolidados hasta marcas emergentes, se podrá apreciar todo el espectro de la fabricación y la innovación en Asia", declaró John Kao, vicepresidente de Global Sources. Entre las novedades, como la exposición de los ganadores de los premios Best of Innovation y la Zona de Descubrimiento de Tecnologías del Futuro, los compradores podrán validar tendencias, inspeccionar muestras y realizar pedidos en una sola visita.

Fase 1 (11-14 de octubre) – Electrónica de consumo y videojuegos: Más de 2.100 expositores y más de 4.000 stands. El ecosistema de escritorios híbridos es el protagonista, con más de 1600 stands de accesorios para PC y más de 500 stands de periféricos para videojuegos de marcas como CE-LINK, RXGAMER, Havit y AULA. Se prevé que el mercado global de hardware para el trabajo híbrido crezca de 28.500 millones de dólares (2025) a 52.400 millones de dólares (2031). Igualmente importante: el endurecimiento de las normativas de la UE. El Reglamento sobre baterías (UE 2023/1542) exige pasaportes digitales de producto para determinados productos de baterías a partir del 18 de febrero de 2027, con la implementación gradual de los DPP para productos electrónicos bajo el ESPR. En respuesta, la zona de fuentes de alimentación mostrará productos de proveedores que ya se están preparando para el cumplimiento de los DPP, lo que ayudará a los compradores a mitigar los riesgos de certificación y aduanas.

Fase 2 (18–21 de octubre): Electrónica móvil, Hogar inteligente, Seguridad y electrodomésticos, Electrónica de estilo de vida, Deportes y actividades al aire libre: Más de 2.100 proveedores y más de 4.000 stands. La IA es protagonista con más de 1.200 stands temáticos en siete segmentos. Tencent AI presenta su portafolio de agentes (WorkBuddy, QClaw, Marvis) y hardware; la Cumbre de Agentes de IA contará con la presencia del Científico Jefe de Tencent y expertos de la Fundación Linux. La feria también lanza su primer pabellón de economía circular en colaboración con HKICEC, con Zhuan Zhuan, Aihuishou y ecoATM mostrando teléfonos usados certificados que cumplen con los estándares RAEE de la UE, junto con servicios de soporte integrales.

Acerca de Global Sources:

Global Sources es una plataforma comercial multicanal que lleva 55 años conectando Asia con el resto del mundo. La empresa facilita el comercio global poniendo en contacto a proveedores verificados con compradores cualificados. Hasta la fecha, ha atendido a más de 14 millones de compradores y usuarios registrados en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://hkgse.info/4y48M3C

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-feria-global-sources-de-hong-kong-de-2026-muestra-un-aumento-del-25--en-el-prerregistro-de-compradores-302866678.html