(Información remitida por la empresa firmante)

- El Festival GIMM reúne a destacados expertos en microbiología en Lisboa para debatir sobre virus emergentes, resistencia a los antimicrobianos e ingeniería biológica

Charles M. Rice (Premio Nobel de Medicina 2020), Bonnie Bassler, Yasmine Belkaid e Isabel Gordo figuran entre los ponentes confirmados

LISBOA, Portugal, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Las bacterias evolucionan continuamente y se vuelven cada vez más resistentes a los medicamentos que salvan vidas. Comprender cómo los microorganismos se adaptan, se comunican e influyen en la salud humana es ahora una prioridad científica mundial. Se trata de uno de los temas centrales de la segunda edición del Festival GIMM, que tendrá lugar en Lisboa del 17 al 19 de septiembre.

Bajo el lema 'Microbios: las preguntas del futuro', el festival servirá como punto de reunión de investigadores de renombre internacional destinados a explorar el papel de los microorganismos en la salud humana, la evolución biológica y la sostenibilidad de los ecosistemas. El evento busca fomentar el diálogo entre la ciencia, la sociedad y la innovación biomédica, en un momento en que desafíos como las pandemias, la resistencia a los antimicrobianos y el cambio medioambiental plantean nuevas y urgentes preguntas para la investigación y las políticas públicas.

El programa cuenta con algunos de los nombres más influyentes de la microbiología contemporánea:

Charles M. Rice (Universidad Rockefeller), Premio Nobel de Medicina (2020), cuyo trabajo condujo a la identificación del virus de la hepatitis C y permitió el desarrollo de tratamientos antivirales eficaces;

(Universidad Rockefeller), Premio Nobel de Medicina (2020), cuyo trabajo condujo a la identificación del virus de la hepatitis C y permitió el desarrollo de tratamientos antivirales eficaces; Yasmine Belkaid, presidenta del Instituto Pasteur, reconocida por su investigación pionera sobre el microbioma y las interacciones del sistema inmunitario;

presidenta del Instituto Pasteur, reconocida por su investigación pionera sobre el microbioma y las interacciones del sistema inmunitario; Bonnie Bassler (Universidad de Princeton), destacada experta en detección de quórum, el proceso de comunicación química utilizado por las bacterias;

(Universidad de Princeton), destacada experta en detección de quórum, el proceso de comunicación química utilizado por las bacterias; Isabel Gordo (GIMM), beneficiaria de una beca avanzada del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que estudia la evolución bacteriana en el cuerpo humano y los mecanismos de resistencia a los antibióticos.

Durante tres días, investigadores y público participarán en debates sobre los principales desafíos científicos del siglo XXI, incluyendo las interacciones huésped-microbio y las enfermedades, la resistencia a los antimicrobianos y la evolución bacteriana, los virus emergentes y la preparación ante futuras pandemias, así como la ingeniería de microorganismos y la biología sintética.

La Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antimicrobianos una de las mayores amenazas para la salud mundial, con el potencial de causar millones de muertes en las próximas décadas si no se toman medidas efectivas. Al mismo tiempo, los avances en la investigación del microbioma y la creciente capacidad para modificar genéticamente microorganismos están transformando campos como la medicina, la biotecnología y la sostenibilidad ambiental, abriendo nuevas posibilidades para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

"El mundo microscópico tiene un profundo impacto en nuestra salud, los ecosistemas y el futuro de la biotecnología. El Festival GIMM busca acercar a investigadores y a la sociedad para debatir cómo estos descubrimientos pueden moldear el futuro", afirmó Maria Manuel Mota, consejera delegada del Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular.

Con la participación de científicos líderes a nivel mundial, incluyendo un Premio Nobel, el Festival GIMM posiciona a Lisboa como un centro internacional para el debate científico, reforzando su papel como punto de encuentro para la investigación e innovación de vanguardia en microbiología y salud global.

El programa completo y la inscripción están disponibles en www.gimmfest.pt.

Acerca del Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular (GIMM)El Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular (GIMM) es un instituto de investigación biomédica creado mediante la fusión del Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) y el Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM). Con un firme compromiso con el avance del conocimiento, el desarrollo de soluciones innovadoras para la salud y la aplicación práctica de los descubrimientos, el GIMM aspira a consolidarse como líder mundial en ciencias de la vida e investigación biomédica.www.gimm.pt

Acerca del Festival GIMMEl Festival GIMM es un evento anual que se celebra en Lisboa y que celebra la ciencia como motor de la transformación social. Organizado por medio del GIMM, reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir los principales retos de la salud global, promoviendo la conexión entre la investigación de vanguardia, la innovación biomédica y la sociedad.www.gimmfest.pt

Contactos para prensaRita Resendes Comunicaciones y responsable de relaciones con los medios de Fundação GIMM rita.resendes@gimm.pt+351 916 519 630

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