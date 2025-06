El Festival de TV de Shanghái celebra su 30ª edición con un toque global e innovación cultural

Shanghai TV Festival Celebrates 30th Edition with Global Flair and Cultural Innovation - STVF/PR NEWSWIRE

SHANGHÁI, 27 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- El 30º Festival de TV de Shanghái (STVF) comenzó el 23 de junio, marcando un aniversario histórico con un impresionante programa de colaboraciones internacionales, avances tecnológicos y celebraciones culturales. Bajo el lema "Treinta y Próspero", el festival de este año presenta cerca de 1.000 proyectos de 43 países y regiones, lo que refleja su creciente influencia global y su compromiso con la excelencia narrativa.

Un escenario global para historias diversas Los prestigiosos Premios Magnolia siguen siendo el eje central del festival, con obras que abarcan dramas de TV, documentales, animación y programas de variedades. Grandes figuras mundiales como la BBC, HBO y Warner han presentado obras, mientras que las inscripciones de Chile, Dinamarca e Islandia, que se presentan por primera vez, destacan el creciente alcance de los premios. Un enfoque especial en el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen incluye proyecciones de adaptaciones de la BBC como Pride and Prejudice y Emma. Por otro lado, la recién lanzada Iniciativa de Promoción Global Magnolia busca conectar el contenido chino con el público internacional mediante estrategias basadas en datos y colaboraciones interculturales.

Perspectivas sobre innovación y la industria Los foros y exposiciones de STVF destacan las tendencias más vanguardistas. El Mercado Internacional de Cine y Televisión debutó este año, fusionando los sectores del cine y la televisión para presentar tecnologías de producción 4K, IA y virtual. Los microdramas, una fuerza en auge en el entretenimiento digital, fueron un tema candente, con plataformas como Tencent e iQiyi presentando estrategias para contenido de alta calidad dirigido a jóvenes. En la Conferencia de Creación de Dramas de Televisión de Alta Calidad de China, los líderes de la industria debatieron sobre el futuro de los dramas de larga duración en la era del streaming, haciendo hincapié en la autenticidad y la profundidad emocional.

Resonancia cultural y participación pública Fiel a su misión de "festival para el pueblo", STVF ofrece proyecciones en toda la ciudad, incluyendo documentales como The Sinking of the Lisbon Maru y clásicos animados como Gabby's Dollhouse. La iniciativa "TV Festival at Our Doorstep" lleva eventos a 16 distritos, mientras que el mercado "CINEMART" invita al público a experiencias inmersivas, desde instalaciones de Pokémon hasta encuentros con creadores. Una nostálgica campaña de karaoke en línea que celebra clásicos de la televisión ya ha recibido más de 20.000 inscripciones.

Mirando hacia el futuro El festival, que culmina con la ceremonia de los Premios Magnolia el 27 de junio en el Centro de Artes Escénicas Lingang, reafirma su papel como puente entre culturas y catalizador del crecimiento de la industria. Desde el fomento de colaboraciones globales hasta la adopción de la innovación tecnológica, la 30ª edición del STVF no solo honra su legado, sino que también sienta las bases para un futuro vibrante en la narrativa.

