(Información remitida por la empresa firmante)

Mad Cool va en cabeza: los festivales europeos demuestran una fuerza formidable en el primer 'Índice de Festivales Yanolja'

SEUL, Corea del Sur, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Yanolja Research, instituto de investigación global especializado en la industria de los viajes y el turismo, anunció hoy el lanzamiento del "Índice Global de Atractivo de Festivales" (conocido popularmente como el "Índice de Festivales Yanolja"). Este innovador marco está diseñado para medir objetivamente el atractivo cualitativo de 560 de los principales festivales mundiales utilizando macrodatos de redes sociales multilingües.

Desarrollado conjuntamente por Yanolja Research, el Instituto CHRIBA de la Universidad de Purdue en EE.UU. y el Centro de Análisis H&T de la Universidad Kyung Hee en Seúl, Corea del Sur, el índice evaluó estos festivales líderes a nivel mundial utilizando contenido generado por el usuario (UGC) multilingüe en 14 idiomas proporcionado por Brandwatch. Si bien Coachella ocupó el primer lugar a nivel mundial, los festivales europeos demostraron una competitividad excepcional en general. El festival español Mad Cool se consolidó como el evento mejor clasificado de Europa, ubicándose en el cuarto lugar a nivel mundial.

Fuerte atractivo del contenido europeo y las experiencias inmersivas

La evaluación de 2026 destaca la fuerte presencia de Europa en el panorama mundial de festivales. El Festival Sziget de Hungría ocupó el sexto lugar, seguido por el Carnaval de Venecia de Italia en el séptimo, lo que refleja su capacidad para atraer público internacional a través de experiencias únicas e inmersivas. La Tomatina de España se situó en el octavo puesto, el British Summer Time Festival del Reino Unido en el noveno, y el Pinkpop Festival de los Países Bajos completó el top 10 mundial. Otros eventos europeos de alto rendimiento fueron el Oktoberfest de Alemania (12º) y el Defqon.1 de los Países Bajos (17º). Estos resultados subrayan la fortaleza de Europa para ofrecer entretenimiento atractivo, autenticidad cultural y experiencias memorables para los visitantes que resuenan en los mercados globales.

Una métrica avanzada evalúa las experiencias planificadas a través de su 'atractivo' y 'reputación'

El índice se basa en datos sociales a gran escala que reflejan las perspectivas auténticas de los visitantes, en lugar de las métricas proporcionadas por los organizadores. Evalúa los festivales mediante dos componentes principales: 'Atractivo del Festival', que capta la opinión y las respuestas emocionales de los visitantes, y 'Reputación del Festival', que mide la visibilidad global a través del volumen de conversaciones y la diversidad lingüística. Estos indicadores se sintetizan en tres dimensiones de evaluación: Contenido y Experiencias Principales del Festival, Ambiente y Emoción del Festival, y Conveniencia Operativa e Infraestructura.

Al comentar los resultados, el Dr. Soo Cheong Jang, profesor de la Universidad de Purdue y director de Yanolja Research, señaló: "Este índice representa un esfuerzo basado en datos para evaluar la calidad de las experiencias planificadas a través de la huella digital de los participantes. El éxito de los festivales europeos demuestra el atractivo global de las experiencias culturales distintivas y subraya la importancia de comunicar este valor único a los viajeros internacionales".

Yanolja Research tiene previsto publicar el Índice de Festivales Yanolja anualmente. Las clasificaciones detalladas, los análisis por categorías y los resultados regionales están disponibles en su totalidad en el sitio web oficial de Yanolja Research.

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