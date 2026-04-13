FIBO 2026: La IA impulsa el auge de la longevidad y la salud

(Información remitida por la empresa firmante)

Colonia, Alemania, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FIBO 2026, la feria líder mundial de fitness, bienestar y salud, marca el liderazgo del sector hacia modelos de salud y longevidad basados en datos. Donde antes predominaba el entrenamiento tradicional, ahora las aplicaciones digitales, los sistemas interconectados y el análisis con IA impulsan el mercado. FIBO se posiciona, así como una plataforma internacional propiciando nueva concepción del fitness que, como parte de un ecosistema de salud, conecta la prevención, el rendimiento y la calidad de vida.

"FIBO 2026 es la feria líder que reúne de forma única a la industria del fitness y la salud fomentando nuevas experiencias y networking", afirma Silke Frank, directora de FIBO.

La innovación como modelo de negocio: El pabellón Confex

Con el pabellón Confex, la feria establece su eje estratégico innovativo. En el corazón del pabellón se encuentra el Future Forum, con un programa de cuatro días.

Tecnología que puedes experimentar: El Valle Tecnológico

Directamente conectado con el sector tecnológico, el Valle Tecnológico te permite experimentar las innovaciones de primera mano. El Confex Hall funciona como un centro de negocios central donde proveedores, líderes y startups presentan sus innovaciones para el fitness y la salud digital. Al mismo tiempo, la plataforma ofrece un espacio para colaboraciones, inversiones y alianzas internacionales.

Acerca de FIBO

FIBO ofrece oportunidades de negocios de primer nivel, networking y desarrollo profesional, además de numerosas experiencias en vivo. La próxima edición de FIBO tendrá lugar en Colonia del 16 al 19 de abril de 2026.

fibo.com

Acerca de RX

RX forma parte de RELX, un proveedor global de herramientas de análisis y toma de decisiones basadas en información.RX: Eventos globales: Impulsando el crecimiento de las empresas.

Comunicado de prensa

Leonie OpheyGerente de Marketing de ProductoLeonie.Ophey@rxglobal.com

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