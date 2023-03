Field Medical, Inc. nombra a los veteranos de la industria Mark Wisniewski y Marlou Janssen para la directiva

(Información remitida por la empresa firmante)

CARDIFF-BY-THE-SEA, California, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., líder de la industria en tecnología de ablación con catéter de campo pulsado focal, anunció hoy que Mark Wisniewski, director financiero de Enterra Medical Inc. y anterior director financiero de FARAPULSE Inc., ha sido elegido miembro de la junta directiva de Field Medical, junto con médicos la veterana tecnológica Marlou Janssen, que anteriormente ocupó varios puestos ejecutivos de alto nivel en Philips, Biotronik y St. Jude Medical. Tanto Wisniewski como Janssen se unen al doctor Steven Mickelsen como directores fundadores de Field Medical Inc.

Wisniewski aporta décadas de experiencia en liderazgo corporativo y la industria de dispositivos médicos, y tiene un largo historial de gobierno corporativo sólido, liderando estrategias comerciales en todo el espectro de empresas de dispositivos médicos multinacionales y en fase inicial. Durante su mandato como director financiero en FARAPULSE, Inc., lideró la financiación de capital y deuda y supervisó varias de las funciones operativas de la empresa desde la etapa inicial hasta la adquisición exitosa de más de 450 millones de dólares. Anteriormente, Wisniewski sirvió como director de estrategia y desarrollo comercial en el Rhythm Management Group de ingresos de 2.200 millones de dólares de la Boston Scientific Corporation, actualmente uno de los líderes de más rápido crecimiento en el mercado de EP.

"Mark es un visionario en la industria de los dispositivos médicos y aplica su enorme conocimiento, experiencia y pasión por la tecnología orientada al futuro", destacó el doctor Steven Mickelsen, consejero delegado de Field Medical. "Está excepcionalmente calificado para contribuir con una planificación estratégica matizada y un gobierno financiero sólido que necesita una empresa en nuestra etapa".

Janssen se unió a la junta directiva de Field Medical Inc. a principios de este año y aporta décadas de experiencia ejecutiva sénior. Pudo establecer visiones y estrategias sólidas para los negocios que dirigía y fue responsable de varios lanzamientos exitosos de primeros productos de la industria. Dirigió equipos de I+D, operaciones, clínica, marketing y ventas en varias regiones del mundo y aporta sólidas habilidades de P&L y gestión general a Field Medical. Durante su mandato como vicepresidenta de St. Jude Medical, presidenta de Biotronik US y directora general de Philips, Janssen pudo establecer una sólida red en la comunidad médica y entre sus colegas de la industria.

"Marlou es un gigante en la industria de dispositivos médicos reconocida por proporcionar soluciones tecnológicas de vanguardia a algunos de los desafíos más urgentes y complejos de la atención médica. También es una pionera con habilidades de liderazgo ejecutivo y conocimientos asombrosos sobre las necesidades cambiantes de nuestro mercado", explicó el doctor Mickelsen. "Su amplia red y sus conocimientos de la industria son inestimables para nosotros en Field Medical; estamos orgullosos de tenerla a bordo".

Acerca de Field Medical, Inc. Field Medical Inc es líder mundial en ablación con catéter de campo pulsado focal. Están desarrollando una tecnología patentada llamada FieldBending™ diseñada para concentrar los efectos terapéuticos y reducir los efectos de campo lejano no deseados que actualmente limitan la tecnología PFA de primera generación. Field Medical tiene la intención de expandir las indicaciones para la ablación de campo pulsado (PFA) más allá de la terapia de fibrilación auricular al abordar arritmias mucho más desafiantes en el ventrículo y procedimientos comunes como la taquicardia supraventricular (SVT) que requieren sedación mínima.

El doctor Steven Mickelsen fundó Field Medical, Inc. en 2022 después de dejar su puesto de liderazgo ejecutivo en Acutus Medical. Es un electrofisiólogo cardíaco certificado por la junta con práctica a tiempo parcial en el Hospital Scripps Memorial en La Jolla CA. Anteriormente en su carrera, el doctor Mickelsen fundó FARAPULSE, Inc., que luego fue adquirida por Boston Scientific. Es una figura destacada en la industria de dispositivos médicos y habla a menudo sobre la revolución que está ocurriendo con la terapia de arritmia y la ablación de campo pulsado.

Para obtener más información, visite: www.fieldmedicalinc.com

Contacto para los medios:Michael Lauer michael@mdlcomms.com

