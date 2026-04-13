(Información remitida por la empresa firmante)

- Fintech Media Advertising se convierte en patrocinador oficial del equipo Honda LCR, consolidando su posición como plataforma global de infraestructura fintech

HONG KONG, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Media Advertising anuncia su patrocinio oficial en el Campeonato del Mundo de MotoGP, asociándose con el equipo Honda LCR y el piloto Johann Zarco para la temporada 2026.

Esta alianza estratégica representa un paso significativo en la expansión global de la compañía y refuerza su posicionamiento como plataforma de infraestructura tecnológica para el sector de las inversiones alternativas. Gracias a esta colaboración, Fintech Media Advertising obtendrá visibilidad internacional en uno de los entornos más prestigiosos y de alto rendimiento del deporte mundial. Fintech Media Advertising opera un ecosistema totalmente integrado para instituciones financieras reguladas, combinando la captación de clientes, la infraestructura regulatoria y la inteligencia de trading propia en una única plataforma escalable. La compañía apoya a gestores de activos alternativos, proveedores de estrategias de CFD y firmas de corretaje en el acceso a los mercados globales mediante soluciones de crecimiento basadas en datos y que cumplen con la normativa.

"Esta alianza refleja nuestra evolución más allá del marketing tradicional", declaró Nevio Traverso, director de Marketing (CMO). "Estamos construyendo una infraestructura global para instituciones financieras, donde convergen la distribución, la regulación y la inteligencia de trading. MotoGP™ representa los mismos principios de rendimiento, precisión e innovación que definen nuestra plataforma".

Tras un sólido 2025, en el que la empresa alcanzó los 50 millones de dólares en ingresos, Fintech Media Advertising está acelerando su estrategia de expansión institucional. La firma está desarrollando activamente alianzas con gestores de activos regulados que operan bajo la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y el Banco Nacional Checo (CNB), reforzando su papel como facilitador clave del acceso al mercado conforme a la normativa y del crecimiento escalable. El modelo de la empresa integra capacidades de distribución global con soluciones integrales de cumplimiento normativo e inteligencia de datos avanzada, lo que permite a sus socios optimizar la captación, retención y rendimiento de clientes en entornos regulatorios cada vez más complejos. De cara al futuro, Fintech Media Advertising aspira a superar una valoración corporativa de 500 millones de dólares, sentando las bases para una posible salida a bolsa. Este objetivo se impulsará mediante la inversión continua en tecnología propia, la expansión a nuevos mercados internacionales y alianzas estratégicas al más alto nivel tanto en finanzas como en el deporte mundial.

La temporada 2026 de MotoGP™ servirá como catalizador para acelerar el reconocimiento de la marca y reforzar la posición de la empresa como proveedor de infraestructura de próxima generación para el sector financiero.

Acerca de Fintech Media Advertising

Fintech Media Advertising es una plataforma tecnológica global que ofrece soluciones de distribución, infraestructura regulatoria e inteligencia de trading para gestores de activos alternativos, proveedores de estrategias de CFD y brókeres regulados. La empresa permite a las instituciones financieras escalar de forma eficiente mediante sistemas de crecimiento totalmente integrados, basados en datos y que cumplen con la normativa.

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