Fisher Investments, ganadora del premio Women in Asset Management USA de DiversityQ en la categoría de empleador del año

El galardón reconoce el fomento de un entorno de trabajo más inclusivo

CAMAS, Washington, 1 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments (la empresa matriz de Fisher Investments España ubicada en Estados Unidos) recibió el premio Women in Asset Management USA en la categoría de empleador del año ("Employer of the Year") otorgado por DiversityQ.DiversityQ, de Bonhill Group PLC, promueve la diversidad y la inclusión en el entorno de trabajo con el fin de crear una cultura empresarial basada en el respeto y la opinión de todos. DiversityQ, al otorgar el reconocimiento a Fisher Investments, destacó el objetivo de la empresa de "ofrecer y promover oportunidades de desarrollo profesional e invertir en el futuro de sus talentos".

Damian Ornani, primer ejecutivo de Fisher Investments, expuso: "Es un gran honor obtener el reconocimiento de empleador del año de los premios Women in Asset Management USA de este año. Este galardón pone de manifiesto nuestro constante compromiso con la promoción de una cultura de trabajo sana y gratificante que apoya a cada empleado en su desarrollo profesional".

Jill Hitchcock, vicepresidenta ejecutiva sénior del Grupo de clientes particulares de Fisher Investments, añadió: "Siempre hemos creído que la diversidad y la inclusión que encarnan nuestros empleados constituyen dos de nuestros valores más importantes. Son lo que nos permite ofrecer un excelente servicio al cliente y alcanzar nuestro objetivo de ayudar cada vez a más clientes en todo el mundo.

El reconocimiento de empleador del año de los premios Women in Asset Management USA se otorga a las empresas que demuestran su compromiso con una cultura de diversidad e inclusión tanto a candidatos como a empleados. Un panel formado por catorce jueces independientes expertos en la materia examinó, entre otros, los aspectos siguientes:

La formación profesional y las oportunidades de ascenso

Los programas para mejorar el bienestar de los empleados

Los esfuerzos para promover una cultura de diversidad e inclusión en el entorno de trabajo

Naj Srinivas, vicepresidente sénior del Departamento de comunicación empresarial y responsable de los esfuerzos de diversidad e inclusión de la empresa, señaló: "Hace mucho tiempo que, como parte de nuestra cultura de trabajo, desarrollamos el capital humano desde dentro, invirtiendo, ampliando y profundizando sus conocimientos. Nuestro objetivo siempre será el fomento de un entorno en el que cada empleado sienta que pertenece a él y que puede construir una carrera profesional estable y duradera".

Fisher Investments actualmente se encuentra en fase de selección para una gran variedad de puestos ubicados en todo el mundo. Consulte la página web FisherCareers.com para obtener más información sobre las vacantes disponibles.

Acerca de Fisher Investments España:

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España") y forma parte del Grupo internacional de empresas Fisher. Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda. Fisher Investments Ireland Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, número 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España) con NIF W0074497I, y registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126. Visite la página web www.fisherinvestments.es para obtener más información sobre Fisher Investments España.

Acerca de Fisher Investments

Fisher Investments es una empresa de gestión de patrimonios independiente y de comisión única. A 30/6/2021, Fisher Investments y sus filiales gestionan activos por un valor superior a 158 000 MEUR en todo el mundo, de los cuales más de 121 000 MEUR pertenecen a inversores particulares, más de 35 000 MEUR a inversores institucionales y más de 1000 MEUR a planes de pensiones de pequeñas y medianas empresas estadounidenses. Fisher Investments cuenta con cuatro unidades empresariales principales: el Grupo de clientes particulares estadounidense, el Grupo de clientes institucionales, el Grupo de clientes particulares internacionales y el Grupo de 401(k) Solutions. Estos grupos prestan servicios a una gran base de clientes a nivel internacional. No todos los servicios mencionados se ofrecen en todas las regiones. El fundador y presidente ejecutivo de Fisher Investments, Ken Fisher, colaboró con la columna "Portfolio Strategy" de la revista Forbes de 1984 a 2016, lo que lo convierte en el columnista con la trayectoria más larga de la historia de la revista. En los últimos años, las columnas de Ken Fisher se han publicado periódicamente en los principales medios de comunicación de casi todos los países de Europa y de varios países asiáticos destacados, lo que lo convierte en el columnista con la mayor exposición internacional y con el mayor volumen de publicaciones que cualquier otro columnista en historia. Asimismo, Ken Fisher ha escrito 11 libros sobre finanzas e inversiones, cuatro de los cuales figuran en la lista de los más vendidos del New York Times. Visite la página web www.fisherinvestments.com para obtener más información sobre Fisher Investments.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560371/Fisher_Investments_Espana_Logo1280px_Logo.jpg