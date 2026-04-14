El fondo Vesper Next Generation Infrastructure Fund I alcanza su cierre definitivo

(Información remitida por la empresa firmante)

-El fondo Vesper Next Generation Infrastructure Fund I y sus iniciativas de coinversión alcanzan su cierre definitivo, superando en conjunto los 1.000 millones de euros de activos bajo gestión, convirtiéndose en el fondo de infraestructura de mercado medio con el debut más exitoso desde 2023

LONDRES, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El fondo Vesper Next Generation Infrastructure Fund I ha cerrado con éxito su ronda de financiación, alcanzando un total de activos bajo gestión que supera los 1.000 millones de euros, superando significativamente su objetivo inicial de 800 millones de euros. Este resultado confirma la gran confianza de los inversores en la estrategia diferenciada de valor añadido del fondo, centrada en el mercado medio y enfocada en infraestructuras de última generación en toda Europa.

La captación de fondos atrajo a más de 50 inversores institucionales internacionales de primer nivel de Europa y Norteamérica, entre los que se incluyen fondos de pensiones, compañías de seguros, gestoras de activos y family offices. Esta amplia participación pone de manifiesto la creciente demanda de estrategias especializadas en infraestructuras, especialmente en el contexto del creciente interés de Europa por la seguridad energética y la autonomía estratégica. A nivel mundial, este cierre sitúa al Fondo como el mayor fondo de nueva creación en el ámbito del valor añadido desde su lanzamiento en 2023.

Además de la captación de fondos, el fondo ha demostrado un fuerte dinamismo inversor. Desde principios de 2023, se han revisado cerca de 400 oportunidades, lo que ha dado lugar a seis inversiones completadas en dos años. Entre ellas se incluyen RAD-x, EAG Bioenergy, SAF Aerogroup, BioHold, Thésée y Terakraft. La cartera actual abarca siete países europeos y se centra en cuatro sectores clave: energía sostenible y descentralizada, infraestructura social, infraestructura digital y de datos, y transporte de misión crítica. El fondo aspira a crear una cartera de entre nueve y diez empresas, y se prevén nuevas inversiones a corto plazo.

Livio Fenati, fundador y consejero delegado, afirmó: "Este hito representa una sólida validación de la estrategia y la confianza de los inversores, y ahora nos centramos en generar valor en toda la cartera existente y completar el plan de inversión."

Vesper Infrastructure Partners, que asesora el fondo, ha seguido fortaleciendo su plataforma, que ahora cuenta con cerca de 20 profesionales distribuidos en oficinas en Milán, Londres, Hamburgo y Madrid. Los socios fundadores aportan más de 130 años de experiencia combinada y han ejecutado transacciones de infraestructura por valor de más de 350.000 millones de euros, lo que respalda una sólida cartera de oportunidades propias y una gestión de cartera rigurosa.

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Contacto de Vesper Next Generation Infrastructure Fund I GP S.à r.l.: Directora, Fiona Ahlendorf – fiona.ahlendorf@amisaconsult.comDirector, Ivano Cordella – i.cordella@antealimited.comDirector, Thorsten Jungfleisch – thorsten.jungfleisch@fundrock.com

Contacto de Vesper Infrastructure Partners: info@vesperam.com | www.vesperam.com

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