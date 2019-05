Foro Económico Astana: "Inspirando el crecimiento: personas, ciudades, economías"

Publicado 15/05/2019 12:40:50 CET

NUR--SULTAN, Kazakstán, 15 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El tema del próximo XII Astana Economic Forum (AEF), que se celebrará los días 16 y 17 de mayo es "Inspiring growth: people, cities, economies". El mundo ha llegado a la nueva era de la cuarta revolución industrial: recursos naturales y localizaciones geográficas ya no son una prioridad. En su lugar, la 'eficacia tecnológica' de la economía, el nivel de desarrollo urbano y la calidad de capital humano son la precedencia. El éxito del estado dentro del mundo moderno queda determinado por la preparación de las instituciones del gobierno y los ciudadanos para cumplir con su nueva realidad.

El Kazakhstan Economic Research Institute publica la nueva revisión analítica titulada "Kazakhstan and the Global World: Challenges and Opportunities". Según Yerlik Karazhan, presidente del consejo de dirección del instituto: "Queremos demostrar al mundo el nivel de la participación de Kazakstán dentro de la resolución de los problemas mundiales clave, el objetivo del país en el desarrollo abierto y la preparación de la búsqueda de soluciones efectivas en varios sectores".

Dentro del mundo de la digitalización mundial del conocimiento, la economía humana es lo primero. Al mismo tiempo, las ciudades están cambiando: la humanidad se concentra entorno a grandes ciudades y aglomeraciones. Según Hans-Paul Burkner, presidente del consejo de dirección de BCG: "Para el año 2030, 5.100 millones de personas o el 60% de la población mundial, vivirá en ciudades. Las presiones medioambientales no tienen precedentes, y en la actualidad solo el 10% de los residentes de las ciudades presenta condiciones adecuadas a la par que recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".

La economía mundial está sometida a cambios. "El punto actual es delicado para la economía mundial", destacó Christine Lagarde, directora administrativa del Fondo Monetario Internacional. "Hace un año, la actividad se dedicaba a la aceleración en casi todas las regiones del mundo. A pesar de eso, hemos sido testigos de una reducción desde la segunda mitad del año 2018, reflejando el aumento de las tensiones comerciales y tensando las condiciones financieras. Esperamos un rebote para finales del año 2019, pero parece precario y vulnerable de cara a los riesgos de desventaja".

Todos estos temas se debatirán en el Astana Economic Forum - principal plataforma de debate mundial en Asia Central. Desde que se llevó a cabo el lanzamiento del AEF hace 7 años, el evento se ha convertido en una de las plataformas internacionales más incluyentes para debatir acerca de temas de la economía mundial y su sistema financiero. Ya han participado más de 50.000 delegados en el foro, procedentes de 150 países, incluyendo más de 20 premios Nobel y 30 figuras políticas extranjeras de alto nivel.

