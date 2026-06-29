El Foro de Monetización de la Experiencia 5G-A presenta resultados para la sinergia terminal-red-negocio

(Información remitida por la empresa firmante)

-El Foro de Monetización de la Experiencia 5G-A presenta resultados clave para acelerar la sinergia terminal-red-negocio

SHANGHÁI, 29 de junio de 2026/PRNewswire/ -- El foro industrial "Monetización de la experiencia 5G-A: Sinergia entre terminal, red y negocio" concluyó en Shanghái. Líderes de la industria de CAICT, GSMA, China Mobile, Huawei, 3GPP, GSMA Intelligence y socios del ecosistema se reunieron para debatir sobre la comercialización de 5G-A, la evolución tecnológica y la colaboración dentro del ecosistema. El foro presentó varios logros importantes, fortaleció el consenso de la industria y sentó las bases para el despliegue a gran escala de 5G-A y la evolución hacia la red de próxima generación.

El tren de alta velocidad recibe una actualización 5G-A

GSMA, China Mobile y Huawei presentaron conjuntamente el Servicio de Aceleración de Red Ferroviaria de Alta Velocidad 5G-A, que redefine los servicios de conectividad móvil para los pasajeros de tren. Con lanzamiento comercial previsto en China para agosto de 2026, el paquete se basa en un marco "1+3+5":

Una identidad exclusiva: Un logotipo dinámico de alta velocidad para usuarios VIP, visible en las pantallas de los smartphones mediante la solución UE Logo.

Tres tecnologías de vanguardia: Una red privada de alta velocidad y gran ancho de banda para trenes 5G, red central nativa de IA y unidades de procesamiento de servicios inteligentes universales inalámbricas.

Cinco escenarios de servicio clave: Compatibilidad total con transmisión en directo, videoconferencias, juegos en línea, llamadas con IA y ofimática con IA.

Nuevos marcos de trabajo para operaciones centradas en la experiencia

En el foro también se publicaron dos informes técnicos del sector:

Libro Blanco UE Logo 2.0: Publicado conjuntamente por el Instituto de Investigación de China Mobile y Huawei, este documento se centra en la sinergia entre terminales, redes y negocios, el análisis inteligente, la interacción basada en escenarios y el marketing de precisión. Propone un marco de servicio integral que conecta la interacción del usuario con el marketing de ciclo cerrado, creando un nuevo paradigma de conocimiento de la red, accesibilidad al servicio y operaciones centradas en la experiencia.

Libro Blanco de Agentic Core: Publicado por GSMA Intelligence, este documento describe una arquitectura de red central inteligente nativa de IA. El marco permite cuatro capacidades clave de monetización: experiencias de usuario superiores, servicios avanzados, apertura de la capacidad de red y garantía de servicio para los agentes. Además, respalda el desarrollo de nuevos servicios de comunicación centrados en los agentes y amplía las oportunidades de innovación.

Revelación del "Agente de Conexión"

El Instituto de Investigación de China Mobile, Huawei y GSMA Intelligence presentaron conjuntamente el Agente de Conexión y la Puerta de Enlace de Apertura de Intenciones "Plataforma de Agentes Bixing de China Mobile". Basada en una arquitectura modular escalable, la puerta de enlace permite una interoperabilidad fluida entre agentes de IA, a la vez que proporciona servicios de red dedicados para cada agente conectado, estableciendo un nuevo referente en conectividad inteligente.

Este lanzamiento marca la transición de la prestación de servicios tradicional basada en reglas a la orquestación de servicios basada en agentes, allanando el camino hacia la conectividad inteligente de próxima generación. La solución ya se ha implementado en regiones seleccionadas de China para apoyar el desarrollo de servicios innovadores.

Impulsar la colaboración intersectorial

Para fortalecer aún más la colaboración entre la industria, el foro lanzó oficialmente la Iniciativa de Colaboración entre la Industria de Redes de Terminales, que promueve el desarrollo coordinado en las dimensiones tecnológica, empresarial y del ecosistema.

Tecnología: Acelerar la adaptación del ecosistema de terminales y la certificación de estándares para una amplia interoperabilidad.

Negocio: Centrarse en escenarios de aplicación de alto valor y explorar modelos de monetización diversificados.

Ecosistema: Reunir a socios de diversos sectores verticales para construir una comunidad colaborativa basada en recursos compartidos, capacidades desarrolladas conjuntamente y riesgos y beneficios compartidos.

De cara al futuro, los actores clave del sector seguirán impulsando las tecnologías de colaboración con IA móvil y fortaleciendo las bases para la productividad digital de próxima generación. Juntos, impulsarán la evolución de la infraestructura de comunicaciones hacia una plataforma inteligente para la conectividad ubicua y la colaboración interdisciplinaria, abriendo nuevas oportunidades en la era de la IA móvil.

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