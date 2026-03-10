ForwardX celebra un año de operaciones AMR a gran escala en la fábrica de Chery en Dalian

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 10 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Un año después de la introducción de los robots móviles autónomos (AMR) en la fábrica de Chery en Dalian, el sistema continúa respaldando operaciones logísticas internas a gran escala en los talleres de soldadura y ensamblaje final, demostrando un rendimiento sostenido en un entorno de producción automotriz de alto volumen.

El proyecto incluye la implementación de 435 AMR en las instalaciones. Hasta la fecha, más de 270 robots operan en los talleres de soldadura y ensamblaje final, dando soporte a un entorno de producción automotriz de alto volumen, con una producción diaria de entre 800 y 1.000 vehículos.

En la fabricación de automóviles, la entrega ininterrumpida de materiales es fundamental para mantener la estabilidad de la línea de producción. Los sistemas logísticos internos deben coordinar el movimiento continuo de miles de componentes entre los talleres para garantizar el correcto funcionamiento de las líneas de ensamblaje.

Para satisfacer estas demandas logísticas, se han introducido robots móviles autónomos en dos áreas de producción clave. En el taller de soldadura, 121 AMR gestionan la entrega automatizada de las piezas utilizadas en las operaciones de ensamblaje de carrocerías. En el taller de ensamblaje final, 150 AMR respaldan el transporte de componentes y la distribución de piezas entre las estaciones de producción.

En el taller de soldadura, el sistema ahora admite la entrega automatizada de 32 piezas diferentes, cubriendo más del 50% de la demanda de material. En el taller de ensamblaje final, la implementación gestiona la entrega de 95 piezas, cubriendo casi el 80% de los materiales necesarios para la línea de ensamblaje. Esto permite a los robots gestionar una parte sustancial de las tareas de logística interna durante todo el proceso de producción.

Los robots operan utilizando la plataforma AMR de cuarta generación de ForwardX, que combina la navegación basada en visión con un sistema inteligente de orquestación de flotas. Esto permite a los robots navegar por entornos de fábrica complejos mientras coordinan dinámicamente las tareas de transporte entre múltiples talleres.

"La automatización a gran escala en la fabricación de automóviles requiere fiabilidad operativa a largo plazo", afirmó Nicolas Chee, fundador y consejero delegado de ForwardX Robotics. "Durante el último año, esta implementación ha demostrado cómo los robots móviles autónomos pueden mantener flujos de materiales estables en entornos de producción complejos".

Esta implementación ha reducido significativamente la necesidad de transporte manual de materiales en toda la planta, mejorando la eficiencia logística interna y apoyando las operaciones de fabricación eficiente. A medida que el sistema continúa escalando y alcanza su plena optimización a finales de este año, se espera que la plataforma de automatización agilice aún más los flujos de trabajo de transporte interno y optimice la asignación de mano de obra para tareas de mayor valor.

El exitoso primer año de operaciones en las instalaciones de Chery en Dalian destaca cómo las implementaciones de robótica móvil a gran escala pueden respaldar la estabilidad operativa a largo plazo en entornos de fabricación de alto volumen.

ForwardX Robotics es líder mundial en intralogística autónoma basada en visión, ofreciendo automatización de nivel industrial para entornos complejos y críticos para la seguridad. Basado en una amplia experiencia en visión artificial y software robótico, ForwardX permite a las empresas implementar robots móviles autónomos y carretillas elevadoras autónomas en operaciones reales donde personas, vehículos y robots trabajan juntos. La base de ForwardX es una plataforma de software unificada que impulsa una gama completa de robots móviles y facilita la orquestación escalable de flotas y la integración con los sistemas WMS y MES del cliente. Con más de 500 implementaciones en todo el mundo, las soluciones ForwardX ayudan a fabricantes, 3PL y operadores logísticos a escalar la automatización fiable en sus instalaciones.

