(Información remitida por la empresa firmante)

FP Markets amplía su oferta de CFD sobre acciones: el trading de Anthropic estará disponible a partir del 19 de noviembre de 2026 para clientes de todo el mundo.

LIMASSOL, Chipre, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Como complemento a su gama actual de CFD sobre acciones, FP Markets un bróker de Forex y CFD reconocido a nivel mundial incorporará a Anthropic (ANT.xnas). Esta medida permitirá a los clientes de FP Markets aprovechar nuevas oportunidades en el mercado bursátil y diversificar sus inversiones mediante una cartera más amplia.

Anthropic estará disponible para operar en las plataformas MetaTrader 5, cTrader y TradingView de FP Markets; los clientes pueden consultar una lista completa de todos los CFD sobre acciones ofrecidos en el sitio web de FP Markets. Esta nueva incorporación seguirá el horario de negociación habitual de otros CFD sobre acciones estadounidenses disponibles en FP Markets, con tasas de comisión competitivas aplicables a todas las operaciones.

Como una de las salidas a bolsa más esperadas de este año, Anthropic - el gigante de la IA responsable del desarrollo de los modelos Claude - se ha convertido, posiblemente, en el referente clave dentro del sector de la inteligencia artificial. El avance de la IA ha sido cuestionado a un nivel más profundo tras la salida del ex-consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang; por ello, la oferta pública inicial de Anthropic se percibe, en gran medida, como una prueba decisiva del interés de los inversores por la inteligencia artificial.

Aaron Hill, analista jefe de mercado de FP Markets, comentó: "No hace falta decir que el debut de Anthropic constituye un momento decisivo en el ámbito de la IA. La incorporación de este CFD sobre acciones abrirá la puerta a nuevas oportunidades en el sector tecnológico, permitiendo a los operadores e inversores reaccionar ante las oportunidades y la volatilidad que conlleva una salida a bolsa de gran repercusión".

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, galardonado y sujeto a múltiples regulaciones, fundado en Sídney (Australia) en 2005. Ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles a través de plataformas líderes en el sector, como MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

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