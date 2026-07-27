Fractus y Geotab resuelven su litigio de patentes en EE. UU.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía suma nuevos acuerdos que refuerzan su papel en el ecosistema del IoT.

BARCELONA, España, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, empresa pionera en tecnología de antenas y licencias de patentes, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Geotab, poniendo fin al litigio por infracción de patentes presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Los términos del acuerdo son confidenciales.

El acuerdo representa un hito importante para Fractus en el mercado de flotas y transporte conectados. Pone fin a la disputa con Geotab y confirma la relevancia de la tecnología de antenas patentada de Fractus en aplicaciones de IoT donde un rendimiento inalámbrico fiable es esencial.

Fractus también celebra el creciente número de licenciatarios de IoT, lo que refuerza aún más su posición en el ecosistema de IoT y demuestra el creciente valor de su tecnología en la gestión de flotas, la visibilidad de la carga y la monitorización de activos móviles.

La telemática de flotas y el seguimiento de la carga se están expandiendo rápidamente a medida que las empresas de transporte y logística buscan mayor visibilidad, seguridad, cumplimiento normativo y eficiencia. Según Berg Insight, se prevé que los sistemas de gestión de flotas en uso en Norteamérica aumenten de 19,2 millones de unidades a finales de 2024 a 33,2 millones de unidades en 2029. Berg Insight también prevé que la base instalada global de dispositivos de seguimiento para remolques, contenedores y otras unidades de carga aumente de 13,8 millones de unidades en 2024 a 26,9 millones de unidades en 2029.

En estos mercados, el rendimiento de la antena va más allá de una especificación técnica. Los dispositivos conectados deben comunicarse a través de redes, bandas de frecuencia, países y condiciones operativas difíciles, a menudo en diseños con espacio limitado instalados en vehículos u otros activos móviles. Las innovadoras antenas patentadas de Fractus permiten la conectividad multibanda compacta y de alto rendimiento que requieren estos dispositivos IoT.

"Estamos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo con Geotab y de ver cómo la tecnología de Fractus gana mayor reconocimiento en el mercado de IoT", declaró Jordi Ilario, consejero delegado de Fractus. "La gestión de flotas, la monitorización de remolques y el seguimiento de activos son claros ejemplos de cómo la conectividad inalámbrica está transformando el transporte. Estos recientes acuerdos son una importante validación de nuestra innovación y nos animan a seguir construyendo relaciones de licencia constructivas con empresas que valoran la tecnología sólida y la propiedad intellectual".

Acerca de Fractus

Fractus es una empresa pionera en la aplicación de geometría y matemáticas avanzadas al diseño de antenas. Sus innovaciones patentadas permiten el desarrollo de antenas multibanda compactas y de alto rendimiento, utilizadas en smartphones, dispositivos IoT, infraestructura de red, salud conectada y aplicaciones de transporte. Fractus cuenta con una cartera de más de 40 invenciones y licencia su tecnología a empresas líderes del ecosistema inalámbrico.

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