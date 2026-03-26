Fractus y Verizon resuelven un litigio sobre patentes

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, pionera en tecnología de antenas y licencias de IP, anunció hoy que llegó a un acuerdo con Verizon, resolviendo el litigio por infracción de patentes que Fractus presentó en diciembre de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas (caso No. 2:24-cv-01009).

En la gestión de flotas, y en todo el Internet de las cosas (IoT), la diferencia entre "conectado" y "fuera de línea" a menudo se reduce a un componente crítico, pero muchas veces pasado por alto: la antena.

Las innovaciones de antenas patentadas de Fractus son fundamentales para la conectividad IoT moderna, permitiendo antenas multibanda compactas y de alto rendimiento que soportan implementaciones exigentes en el mundo real (incluidos vehículos conectados en la gestión de flotas) junto con otros verticales destacados como hogares inteligentes, IoT industrial y seguimiento de activos.

Dichos dispositivos de IoT deben operar en múltiples bandas de frecuencia, en condiciones adversas y dentro de estrictas limitaciones de tamaño. El enfoque basado en la geometría de Fractus para el diseño de antenas ha ayudado a la industria de IoT a satisfacer estas demandas, respaldando así la evolución de productos y servicios conectados.

"Fractus ha invertido mucho en investigación y desarrollo para crear tecnologías de antenas que se integren en muchas aplicaciones de IoT", afirmó Jordi Ilario, consejero delegado de Fractus. "Nos complace haber llegado a una resolución con Verizon. Fractus sigue comprometido a proteger su propiedad intelectual y garantizar igualdad de condiciones para las empresas que respetan la innovación".

Rubén Bonet, presidente ejecutivo de Fractus, añadió: "La conectividad solo es posible gracias a las innovaciones en antenas que la soportan. Las invenciones de Fractus han ayudado a acelerar la evolución de los dispositivos inalámbricos en todo el ecosistema de IoT. Continuaremos defendiendo nuestra tecnología patentada y colaborando de manera constructiva con organizaciones que reconocen el valor de los derechos de propiedad intelectual".

En diciembre de 2024, Fractus presentó demandas por infracción de patentes contra Geotab y Verizon en el Distrito Este de Texas (Casos Nos. 2:24-cv-01008 y 2:24-cv-01009), alegando el uso no autorizado de las innovaciones de antenas patentadas de Fractus desarrolladas para permitir soluciones de conectividad avanzadas en gestión de flotas, seguimiento de activos y telemática de posventa.

Acerca de Fractus

Fractus es uno de los primeros pioneros en el desarrollo de tecnología de antenas para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos inalámbricos de IoT y posee una cartera de patentes de más de 40 invenciones. Entre los numerosos premios y honores que la empresa ha recibido por su trabajo innovador, Fractus fue nombrada pionera en tecnología del Foro Económico Mundial de Davos en 2005, los inventores de Fractus fueron finalistas del Premio al Inventor Europeo 2014 y en abril de 2017 recibieron el "Premio a la Empresa Inspiradora Europea" otorgado por la Bolsa de Valores de Londres.

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CONTACTO: Marta Barba, marta.barba@fractus.com

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