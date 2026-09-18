Las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos detienen al líder de una banda de blanqueo de dinero

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DHABI, EAU, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En una operación conjunta que refleja la cooperación internacional en materia de seguridad contra la delincuencia organizada transnacional, la policía de los Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con las autoridades suecas, detuvo a un fugitivo sueco presuntamente líder de una banda internacional de blanqueo de capitales, delito por el cual era buscado en virtud de una Notificación Roja de Interpol. Su detención coincidió con la captura de otros seis miembros de la banda en Suecia.

Las investigaciones revelaron que la red manejó aproximadamente 70 millones de coronas suecas, equivalentes a 7,1 millones de dólares, durante un período de diez meses. Esto implicó la circulación de efectivo y el uso de transacciones de criptomonedas para mover los ingresos de actividades ilícitas hacia entidades criminales.

Estas transacciones financiaron delitos violentos en Europa, incluido el tráfico organizado y los asesinatos por encargo. Esto coloca el caso dentro de un patrón más amplio que preocupa a las fuerzas del orden en toda Europa, donde las redes criminales subcontratan cada vez más la violencia a reclutas jóvenes y desechables contactados a través de las redes sociales.

La operación de esta semana fue el resultado de la coordinación directa de seguridad y el intercambio de inteligencia entre los Emiratos Árabes Unidos y Suecia. Los esfuerzos de búsqueda, investigación y vigilancia llevaron a localizar y detener al líder de la banda en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que se han iniciado procedimientos legales en su contra de acuerdo con el marco de cooperación judicial de los dos países.

El brigadier Abdulaziz Al-Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior de los EAU, declaró:

"Esta operación subraya la eficacia de la cooperación en materia de seguridad entre los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Suecia, así como la importancia del intercambio de información y experiencia para perseguir redes criminales internacionales y rastrear sus actividades y flujos financieros.

Los Emiratos Árabes Unidos reafirman su compromiso inquebrantable de perseguir a los buscados por la justicia y combatir el crimen organizado transnacional. En cooperación con sus socios internacionales, seguirá rastreando redes criminales, cortando sus fuentes de financiación y tomando acciones legales contra cualquiera que busque explotar el territorio del país para actividades criminales".

Anders Wiberg, comisario de policía y jefe de la división internacional de la Policía Nacional Sueca, dijo:

"La estrecha y efectiva cooperación con los Emiratos Árabes Unidos ha sido fundamental para el éxito de este caso. Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por su inestimable cooperación y apoyo".

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