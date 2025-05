Vantage Foundation Partners with Hands of Hope Laos to Empower Deaf Youth Through Inclusive Education

Vantage Foundation Partners with Hands of Hope Laos to Empower Deaf Youth Through Inclusive Education - VANTAGE FOUNDATION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Fundación Vantage se asocia con Hands of Hope Laos para capacitar a jóvenes sordos mediante la educación inclusiva

VIENTIANE, Laos, 9 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Muchos niños sordos de Laos no pueden asistir a la escuela debido a la discriminación, la escasez de profesores cualificados con formación en educación de sordos o lenguaje de signos y la imposibilidad de pagar las tasas escolares. Hands of Hope School for the Deaf fue fundada en 2010 por Sophaphone Heuanglith, que quería ofrecer educación y oportunidades a los jóvenes sordos de Laos.

El objetivo de Hands of Hope es dotar a estos estudiantes de habilidades académicas y profesionales para que puedan mantenerse a sí mismos y contribuir a la sociedad. La escuela ofrece un entorno de apoyo, proporcionándoles educación gratuita, alojamiento, comidas y atención médica. En este entorno enriquecedor no hay barreras, sólo conexión y aceptación. Los niños viven, aprenden, comen y crecen juntos, y no sólo adquieren conocimientos lingüísticos, sino también un sentimiento de pertenencia, confianza y vínculos sociales.

La Fundación Vantage se reunió con Sophaphone Heuanglith, fundadora de Hands of Hope Laos, para hablar del compromiso de la organización de apoyar y cuidar a estos niños que han sufrido la discriminación de la sociedad. Reconociendo la significativa labor que Hands of Hope Laos ha llevado a cabo, la Fundación Vantage espera ayudar a concienciar sobre las necesidades y el potencial de los niños sordos, creando una oportunidad inclusiva para ayudar a apoyar a la comunidad sorda.

Todos los niños merecen ser vistos, escuchados y valorados, afirmó Sophaphone Heuanglith, fundadora de Hands of Hope Laos. En nuestra escuela, no solo enseñamos el lenguaje: ayudamos a nuestros alumnos a descubrir su voz, su confianza y su lugar en el mundo.

Hands of Hope representa el tipo de impacto que pretendemos apoyar a través de la Fundación Vantage, añadió Steven Xie, director ejecutivo de la Fundación Vantage. Estamos orgullosos de estar al lado de Sophaphone y su equipo para ayudar a derribar barreras y crear oportunidades duraderas para estos niños.

Esta colaboración refleja la continua misión de la Fundación Vantage de defender iniciativas integradoras que mejoren las comunidades desfavorecidas. Al invertir en educación y formación, esperamos crear un futuro más equitativo, en el que todos los niños, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de triunfar. Para saber más sobre Hands of Hope Laos, visite https://www.facebook.com/HOHlao/.

Acerca de la Fundación Vantage

La Fundación Vantage es una organización benéfica independiente creada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Si desea más información visite www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2683311...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-fundacion-vantage-se-asocia-con-hands-of-hope-laos-302451163.html