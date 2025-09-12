GAC inaugura un Centro Europeo de Distribución de Repuestos, impulsando el servicio localizado

(Información remitida por la empresa firmante)

ROTTERDAM, Países Bajos, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 5 de septiembre se inauguró oficialmente el Centro Europeo de Distribución de Repuestos de GAC en Róterdam, Países Bajos. Como componente fundamental de la red logística de GAC en Europa, el centro opera bajo el principio estratégico de "En Europa, para Europa, integrándose en Europa, sirviendo a Europa, contribuyendo a Europa". Esta inauguración representa un avance significativo en los esfuerzos de GAC por fortalecer su sistema de servicio posventa en la región. También marca una nueva etapa en la globalización de las marcas de automoción chinas y acelera su estrategia de localización en los mercados internacionales.

Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL, afirmó que GAC continuará fortaleciendo su presencia local, construyendo una red de servicio internacional eficiente y confiable para apoyar a GAC en el avance de una de sus "tres iniciativas clave": proporcionar experiencias excepcionales al cliente.

Con todos los invitados como testigos, la ceremonia de inauguración y descubrimient0 de la placa se celebraron simultáneamente. Mientras se descubría oficialmente la placa del "Centro Europeo de Distribución de Repuestos GAC", el primer camión, completamente cargado con repuestos, salió lentamente del almacén, representando el compromiso con un servicio eficiente y realzando el ambiente del evento. Al finalizar la ceremonia, los invitados y el equipo de GAC se reunieron para una foto de grupo, capturando este momento de colaboración transfronteriza.

El Centro Europeo de Distribución de Repuestos prestará servicio a toda Europa continental con un sistema transparente de gestión de inventario, mecanismos de distribución ágiles y un panel de control logístico visual. Estas mejoras permitirán a los concesionarios adquirir las piezas necesarias con mayor rapidez, minimizando la presión de inventario y, en última instancia, permitiendo a los clientes disfrutar de un servicio posventa más eficiente y fiable. De cara al futuro, GAC seguirá optimizando su cadena de suministro y sistema de servicio europeos, mejorando el reconocimiento de marca y la confianza de los clientes, y marcando un nuevo hito en el desarrollo de las marcas chinas en el mercado automovilístico europeo. Esto fortalecerá la integración de las industrias de automóviles chinas y europea.

