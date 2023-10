Gallup y Radiant Foundation: informe sobre la espiritualidad como herramienta para apoyar la salud mental

(Información remitida por la empresa firmante)

-Gallup se asocia con Radiant Foundation en el nuevo informe mundial sobre la espiritualidad como herramienta para apoyar la salud mental

El meta-análisis dirigido por Gallup establece un nuevo marco para comprender el fuerte vínculo entre espiritualidad y religión y un mejor bienestar global a partir de 10 años de datos de la Encuesta Mundial.

LONDRES, 9 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, la Iniciativa Faith & Media de Radiant Foundation se asoció con Gallup para lanzar el informe Faith and Wellness: The Worldwide Connection Between Spirituality & Wellbeing (Fe y bienestar: la conexión mundial entre espiritualidad y bienestar ) (vinculado aquí), un meta-análisis de datos académicos y globales de Gallup que descubre formas de qué espiritualidad puede ayudar a abordar la crisis mundial de salud mental. Un análisis de los datos de la Encuesta Mundial a lo largo de diez años, en más de 140 países y aproximadamente 1,47 millones de personas entrevistadas, muestra una fuerte asociación entre religiosidad y bienestar. Los índices Gallup que miden las emociones positivas, la vida social, el optimismo y el compromiso comunitario muestran una relación positiva entre la religiosidad (definida por la importancia de la religión en la vida diaria) y los resultados de bienestar.

Entre los hallazgos a nivel mundial, aquellos que dicen que la religión es importante para ellos tienen más probabilidades de estar comprometidos cívicamente, según el Índice de Compromiso Cívico de Gallup. Este índice evalúa la inclinación de las personas a ofrecer voluntariamente su tiempo y ayuda a los demás. Además, aproximadamente 100 millones más de personas que se identifican como religiosas tienen otras personas a quienes pueden recurrir en momentos de necesidad que si no fueran religiosas. Según el Índice de Experiencia Positiva del informe, se estima que 160 millones más de adultos en todo el mundo tienen experiencias positivas que las que tendrían si esos adultos no fueran religiosos.

Como parte de la investigación, Gallup revisó la literatura existente y realizó entrevistas en profundidad con líderes en el campo para desarrollar un nuevo marco que identifica cinco factores clave de la espiritualidad que impactan positivamente en el bienestar: 1) Afrontamiento positivo y un sentido de propósito en la vida. 2) Conexiones sociales basadas en la fe. 3) Compromiso comunitario y cívico. 4) Estabilidad estructural. 5) Apoyo en el lugar de trabajo al bienestar integral.

"A medida que desarrollas tu red de apoyo y haces esfuerzos activos para apoyar a los demás, vuelve a ti, así es como está estructurado el mundo. Si te preocupas por los demás de una manera no egoísta, de una manera incondicional, proporcionas estabilidad en tu propia vida", afirmó Harold Koenig, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke. "La religión está disponible para cualquier persona en cualquier momento, independientemente de sus circunstancias económicas, sociales, físicas o mentales".

"Nos enfrentamos a una crisis mundial de salud mental y no podemos tener el lujo de pasar por alto ningún aspecto de la vida o actividad que pueda mejorar el bienestar", afirmó Aaron Sherinian, consejero delegado de Radiant Foundation. "Hasta hace poco, la mayoría de los datos de este tipo planteaban sólo preguntas elementales sobre la práctica espiritual. Esta medida más amplia nos ayudará a comprender verdaderamente cómo los factores de la fe y la espiritualidad pueden fortalecer la salud mental. Este estudio nos proporciona un nuevo marco de cómo esos factores están conectados y una comprensión más matizada y completa de la observancia religiosa, la espiritualidad y el bienestar".

Si bien los estudios y análisis detallados en el informe ilustran que a menudo existe una relación positiva entre espiritualidad y bienestar, la relación es compleja. Un análisis de los datos de la Encuesta Mundial Gallup de 2012-2022 muestra que la espiritualidad y diversos resultados de bienestar difieren ampliamente a nivel global. En general, las personas religiosas tienden a obtener mejores puntuaciones en el Índice de Experiencia Positiva de Gallup que las personas no religiosas, así como en sus índices de Vida Social, Conceptos Básicos de la Comunidad y Optimismo. Este efecto positivo para las personas religiosas se agrava cuando viven en países más religiosos.

"Si bien la conexión entre religión, espiritualidad y bienestar es ampliamente reconocida, todavía hay territorios inexplorados que requieren una investigación más profunda", dijo Ilana Ron-Levey, directora general de Gallup. "Es posible que muchas personas no aprecien plenamente el impacto positivo que la vida y las prácticas espirituales pueden tener en su bienestar físico y mental, y este estudio revela aún más la compleja interacción entre la espiritualidad y el bienestar en todos los países y regiones".

El informe también plantea la cuestión de cómo los lugares de trabajo podrían incorporar elementos de espiritualidad en los programas de bienestar de los empleados, dado el reciente informe de U.S. Surgeon General que enfatiza la importancia de que los lugares de trabajo se centren en el bienestar de los empleados.

"Uno de los nuevos 'temas candentes' con el que están luchando los empleadores es cómo responder al movimiento de fe en el trabajo, donde los empleados de todas las tradiciones desean cada vez más poner todo su ser en el trabajo, incluida su identidad espiritual", dijo David Miller, Ph.D., director de la Iniciativa Faith & Work de la Universidad de Princeton. "La fe y la espiritualidad deben ser una parte integral de los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de cualquier organización".

