COMUNICADO: Garantía de futuro: InnoGames afronta el salto de Flash a HTML5 con Forge of Empires

InnoGames es el primer desarrollador de juegos que utiliza con éxito el compilador de código abierto HAXE para la conversión automatizada de juegos de navegador complejos

InnoGames ha sido el primer desarrollador de juegos de todo el mundo en lograr la conversión automatizada de un complejo juego de navegador creado en Flash con el Open Source Compiler HAXE y sin Code Freeze. De ahora en adelante se podrá disfrutar del juego de estrategia Forge of Empires en el navegador en HTML5. De esta forma, la versión para explorador del exitoso título lanzado en el 2012 estará preparada cuando Adobe finalmente elimine Flash en 2020. InnoGames también utiliza HAXE para hacer independientes de Flash todos sus juegos de navegador independientes de Flash.

Los desarrolladores de juegos y los proveedores de aplicaciones web basadas en Flash se enfrentan al reto de preparar sus productos para el final de Flash. Ya sólo en el mercado free-to-play, la industria multimillonaria de juegos Flash de éxito está al borde del colapso.

"Identificamos el peligro que suponía que los títulos individuales dependieran de Flash y buscamos alternativas. Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema y constatamos que en el mercado no había ninguna solución técnica para nuestras necesidades. Me siento aún más orgulloso de que nuestro equipo HAXE interno haya completado la conversión total de este amplio proyecto en un periodo de tiempo extremadamente corto. Esto garantiza que nuestros jugadores puedan decidir en cualquier momento si quieren jugar a Forge of Empires en el móvil o en el navegador", dice Hendrik Klindworth, CEO de InnoGames.

Se eligió OpenFL en combinación con el Open Source Compiler HAXE, que posibilita generar el código de programa en distintos lenguajes como HTML5. Forge of Empires, un juego de navegador que ha crecido a lo largo de varios años con 4.000 clases, distintos activos gráficos y de sonido, así como más de 500.000 líneas de código de programación, trajo consigo una multitud de desafíos técnicos. InnoGames fue capaz de dominar estos complejos retos y optimizar la versión HTML5 para todos los navegadores modernos. http://prez.ly/rsK

