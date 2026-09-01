Gemtek y Dixon impulsan una colaboración estratégica para expandir su negocio de conectividad óptica en India

(Información remitida por la empresa firmante)

Combinamos la experiencia en integración fotónica con la fabricación local para satisfacer la creciente demanda de conectividad óptica de alta velocidad en infraestructuras de banda ancha, telecomunicaciones e inteligencia artificial

TAIPEI, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Gemtek Technology Co., Ltd. ("Gemtek") y Dixon Technologies (India) Limited ("Dixon") están impulsando su colaboración estratégica a través de su empresa conjunta en India, ampliando las oportunidades de fabricación y mercado para transceptores ópticos, BOSA (subconjuntos ópticos bidireccionales) y otras soluciones de conectividad óptica de alta velocidad.

Esta colaboración combina la experiencia de Gemtek en comunicaciones ópticas, integración fotónica y desarrollo de productos con la escala de fabricación, las capacidades de la cadena de suministro y la presencia en el mercado de Dixon en India, creando una plataforma escalable para atender los mercados de banda ancha, telecomunicaciones, nube, centros de datos e infraestructura de IA en India y a nivel mundial.

Ampliando la conectividad óptica de próxima generación

Gemtek está ampliando su cartera de soluciones de conectividad óptica con soluciones que abarcan desde 1G hasta 1,6T, incluyendo transceptores ópticos, SFP, BOSA y soluciones de conectividad óptica de alta velocidad.

Aprovechando la integración fotónica de EIC-PIC y sus capacidades de fabricación avanzadas, Gemtek está impulsando su hoja de ruta hacia las tecnologías de integración fotónica de 800G, 1,6T y de próxima generación para satisfacer la creciente demanda de conectividad de alto ancho de banda y alto rendimiento impulsada por la IA, la nube y la infraestructura de centros de datos.

Fortalecimiento de la resiliencia de la fabricación local y la cadena de suministro en India

Esta colaboración respalda el creciente interés de la India en la fabricación local de transceptores ópticos, BOSA y otras soluciones ópticas de alta velocidad. Al combinar la tecnología y la experiencia en desarrollo de productos de Gemtek con las capacidades de fabricación local y la cadena de suministro de Dixon, la alianza permite una producción a gran escala en la India, complementando la presencia global de Gemtek en el sector manufacturero, fortaleciendo la diversificación geográfica y la resiliencia general de la cadena de suministro.

Gemtek presentará su solución de conectividad óptica en IMC 2026

Gemtek participará en el India Mobile Congress (IMC) 2026, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre de 2026 en Yashobhoomi, Nueva Delhi, India, Pabellón 2, Stand B1.

Gemtek presentará su cartera de soluciones y conectividad óptica de 1G a 1,6T para aplicaciones de banda ancha, telecomunicaciones y centros de datos de IA, incluyendo transceptores ópticos, BOSA y tecnologías de conectividad óptica de alta velocidad de próxima generación.

Acerca de Gemtek

Gemtek Technology es un proveedor global de soluciones de redes y comunicaciones que abarcan banda ancha, Wi-Fi, fibra óptica, 5G, conectividad óptica y redes con inteligencia artificial. Gracias a la integración fotónica, la innovación de productos y las capacidades de fabricación avanzadas, Gemtek continúa expandiendo sus tecnologías y soluciones de conectividad óptica de alta velocidad.

Acerca de Dixon

Dixon Technologies (India) Limited es una empresa india líder, centrada en el diseño y la fabricación, que presta servicios a los sectores de electrónica de consumo, telecomunicaciones, hardware informático y otras tecnologías, con amplias capacidades en diseño de productos, ingeniería, fabricación a gran escala y gestión de la cadena de suministro.

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