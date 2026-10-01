La 6.ª generación de la Serie T de Valtra ofrece un gran rendimiento y una excelente experiencia de usuario (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Un tractor tan intuitivo que prácticamente te lee la mente

DULUTH, Ga., 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca finlandesa de tractores Valtra ha presentado la 6.ª generación de la Serie T de Valtra, un avance en rendimiento, facilidad de uso y conectividad. Desarrollada en torno a las necesidades de agricultores profesionales y contratistas, la nueva generación combina una plataforma de alto rendimiento rediseñada, el motor AGCO Power CORE75, interfaces de operador de última generación y herramientas digitales integradas para la agricultura, como FarmENGAGE, con el fin de hacer el trabajo diario más productivo e intuitivo.

La Serie T de Valtra de 6.ª generación es un tractor completamente nuevo de 170 a 245 CV que integra nuevas soluciones de cadena cinemática, una interfaz de operador SmartTouch Gen2 configurable, automatización avanzada, funciones de agricultura de precisión y gestión inalámbrica de datos agrícolas. La Serie T de 6.ª generación está diseñada en torno al operador, lo que la hace tan intuitiva que prácticamente parece leerle la mente. Su principal ventaja procede de la unificación de los flujos de trabajo del tractor, el implemento y la gestión de la explotación mediante la interfaz SmartTouch Gen2 de 12 pulgadas, que ofrece 10 veces más potencia de procesamiento y perfiles personalizados de operador e implemento. Según las pruebas de laboratorio de AGCO Power, el nuevo motor AGCO Power CORE75 logró reducir hasta un 5 % el consumo específico de combustible (SFC) en el punto óptimo frente a su predecesor. Los sistemas hidráulicos automatizados en función de la velocidad de avance, la gestión de implementos, los controles programables y el guiado integrado reducen los ajustes repetitivos y la carga de trabajo del operador. La personalización de fábrica Valtra Unlimited, la conectividad PTx FarmENGAGE para flotas mixtas y las distintas opciones de transmisión permiten configurar la máquina para aplicaciones agrícolas, ganaderas, de contratación, forestales y municipales.

Valtra afirma que la filosofía que sustenta la Serie T de Valtra de 6.ª generación es sencilla: cuando un tractor se diseña en torno al operador, el trabajo resulta más fácil. Desde la gestión automatizada de la potencia y los modos de conducción específicos para cada aplicación hasta los controles configurables, las funciones de guiado y las herramientas conectadas de gestión agrícola, el tractor reduce la complejidad para que los operadores puedan centrarse en el trabajo y no en la máquina.

La Serie T de Valtra de 6.ª generación es el lanzamiento de tractor nuevo más importante de la historia de Valtra, afirma Matti Tiitinen, vicepresidente de Ventas y Marketing de Valtra EME. Representa un gran salto adelante tanto para la incansable Serie T como para nuestra interfaz SmartTouch, líder del sector por su facilidad de uso. Escuchamos atentamente lo que agricultores y contratistas nos dijeron que necesitaban: más rendimiento, menores costes operativos, mejor conectividad, opciones de personalización y un tractor más fácil de manejar. Ahora ofrecemos todo ello en una Serie T completamente nueva. El resultado es una máquina cuyo uso resulta extraordinariamente natural y que ayuda a los operadores a conseguir más con menos esfuerzo cada día.

Rendimiento diseñado en torno a la eficiencia

En el corazón de la Serie T de Valtra de 6.ª generación se encuentra el nuevo motor AGCO Power CORE75, un seis cilindros de 7,5 litros que entrega hasta 245 CV y 1.184 Nm de par en el modelo T236. El motor se combina con gestión inteligente, que optimiza automáticamente el comportamiento del motor y la transmisión para equilibrar rendimiento y consumo según la tarea y las preferencias del operador. Esto permite ofrecer una elevada fuerza de tracción a bajas revoluciones y, al mismo tiempo, reducir el consumo de combustible hasta un 5 % frente al anterior motor AGCO Power 74HD (según pruebas de laboratorio de AGCO Power sobre el consumo específico de combustible [SFC] en el punto óptimo; se prevé completar las pruebas de validación independientes antes de finales de 2026). Los operadores pueden seleccionar los modos Eco, Normal o Power según las condiciones, mientras que la amplia curva de par a bajas revoluciones ayuda a mantener el rendimiento cuando varía la carga. En conjunto, el motor y la estrategia de control ofrecen una respuesta inmediata sin exigir una intervención constante del operador.

Los clientes pueden elegir entre la transmisión AGCO ML 180 CVT o una nueva transmisión powershift de 10 velocidades, con velocidades de transporte de hasta 57 km/h. Una distancia entre ejes de 2.950 mm, una altura libre al suelo de hasta 575 mm y un radio de giro de solo 4,9 metros combinan estabilidad, maniobrabilidad y eficiencia de transporte en un único conjunto.

Un sistema de control que se adapta al operador

La Serie T de Valtra de 6.ª generación incorpora SmartTouch Gen2, con un impresionante tiempo de arranque de 22 segundos, pantalla táctil de alta resolución de 12 pulgadas, pantallas de trabajo configurables —se pueden personalizar hasta 16 cuadrantes distintos—, perfiles personalizados de operador y tarea y hasta 12 botones configurables. Las funciones pueden organizarse según las preferencias individuales, mientras que el guiado integrado, ISOBUS y las funciones de gestión de implementos ayudan a agilizar el trabajo diario. Una nueva función de ayuda integrada, con información ampliable y códigos QR escaneables, reduce la curva de aprendizaje de los nuevos operadores.

La Serie T de Valtra de 6.ª generación también está disponible con el nuevo reposabrazos Active Gen2. Active Gen2 ofrece una disposición de mandos sencilla e intuitiva, con controles específicos y funciones configurables, para que los operadores accedan rápidamente a las principales funciones del tractor.

Ahora puede elegirse losreposabrazos SmartTouch Gen2 o Active Gen2, el objetivo sigue siendo el mismo: un tractor que resulte familiar desde el primer día y permita trabajar con eficiencia y una formación mínima. Ambas interfaces de operación se sincronizan de forma automática e instantánea con la pantalla del pilar A, manteniendo la información importante fácilmente dentro del campo de visión.

Agricultura conectada desde fábrica

La Serie T de Valtra de 6.ª generación viene preparada de fábrica para PTx FarmENGAGE, ofreciendo a los clientes nuevas formas de gestionar los datos de la máquina, la planificación y la comunicación entre la oficina y el campo. Los operadores pueden transferir tareas, documentación e información agronómica con mayor facilidad, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de toda la explotación, incluso en flotas mixtas.

Otras funciones de automatización, como el TIM, el control de caudal en función de la velocidad y el Control del Elevador Delantero, ayudan a mejorar la uniformidad, reducir la carga de trabajo del operador y optimizar el rendimiento de la máquina en aplicaciones exigentes.

La nueva Serie T de Valtra de 6.ª generación combina controles inteligentes, un gran rendimiento a bajas revoluciones y herramientas de agricultura conectada de una forma que hace que el trabajo resulte más natural e intuitivo para el operador, afirma Johan Grotell, responsable de Marketing de Producto de Valtra EME. La máquina se adapta a distintos conductores, tareas e implementos, ayudando a los clientes a aprovechar las ventajas de la tecnología avanzada. Con FarmENGAGE, la Serie T inaugura una era de auténticos ecosistemas en los que la máquina, el implemento, la gestión agrícola y los datos fluyen libremente por toda la explotación, sin interrupciones incluso en flotas mixtas. Todo ello convierte a la nueva Serie T en la máquina soñada por contratistas y agricultores profesionales.

Los clientes pueden pedir ya su nueva Serie T de 6.ª generación a partir del 1 de octubre, y las primeras entregas están previstas para finales de año. Sujeto a disponibilidad.

Aspectos técnicos destacados

Motor AGCO Power CORE75 de seis cilindros y 7,5 litros.

Potencias de 170 a 245 CV.

Par máximo de hasta 1.184 Nm.

Hasta un 5 % menos de consumo específico de combustible (SFC) en el punto óptimo frente al anterior motor 74HD, según pruebas de laboratorio de AGCO Power.

SmartTouch Gen2 con pantalla táctil de alta resolución de 12 pulgadas.

Velocidades de transporte de 40, 50 o 57 km/h, según la especificación. Sujeto a la normativa local de circulación.

Caudal hidráulico de hasta 200 l/min.

Peso máximo autorizado de hasta 14.000 kg.

Conectividad PTx FarmENGAGE instalada de fábrica.

www.valtra.es/t-series.html

#Valtra #YourWorkingMachine #ValtraTSeries #TSeries

Acerca de Valtra

Valtra Inc. desarrolla, fabrica, comercializa y presta servicio a los tractores Valtra, cada uno diseñado específicamente para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente. Reconocidos por su versatilidad y fiabilidad, los tractores Valtra están construidos para soportar los climas más exigentes y garantizar el máximo nivel de rendimiento en las condiciones de trabajo más duras. Valtra es una marca global de AGCO y el principal fabricante de tractores de los países nórdicos, además de una de las marcas más populares de Latinoamérica. www.valtra.com

Acerca de AGCOAGCO (NYSE: AGCO) es líder mundial en maquinaria agrícola y tecnologías de agricultura de precisión. Impulsada por una estrategia que sitúa al agricultor en primer lugar, AGCO aporta valor a través de sus marcas líderes y diferenciadas Fendt™, Massey Ferguson™, PTx™ y Valtra™. Los equipos de alto rendimiento y las soluciones de agricultura inteligente de AGCO, incluidas tecnologías de modernización independientes de la marca y soluciones autónomas, permiten a los agricultores aumentar la productividad mientras alimentan al mundo de forma sostenible. Para obtener más información, visite www.agcocorp.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-6-generacion-de-la-serie-t-de-valtra-ofrece-un-gran-rendimiento-y-una-excelente-experiencia-de-usuario-302895720.html