Global Experience Specialists anuncia la adquisición de CSG Creative a National Trade Productions, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta adquisición aporta a GES experiencia en el sector del marketing estratégico, excelencia creativa y un equipo directivo experimentado, creando nuevas oportunidades para impulsar el crecimiento y los ingresos de sus clientes del sector de exposiciones y asociaciones

LAS VEGAS, 5 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- GES, líder mundial en servicios de marketing experiencial y para exposiciones, ha dado a conocer hoy la adquisición de CSG Creative (CSG), una destacada agencia de marketing y servicios creativos especializada en los sectores de asociaciones y exposiciones.

Esta adquisición sirve para ampliar de forma significativa las capacidades de marketing de GES al combinar sus servicios globales para exposiciones y su amplia red de contactos con organizadores de eventos con la profunda experiencia de CSG y su éxito demostrado en el aumento de la asistencia y los ingresos de los eventos. Como empresa operativa dentro de GES, CSG conservará su marca consolidada y seguirá prestando servicio a sus clientes actuales con el mismo equipo experimentado, la visión estratégica y el servicio dedicado que han caracterizado a la agencia durante casi 25 años. La adquisición también crea nuevas oportunidades de cara a que CSG ofrezca sus capacidades de marketing y creatividad a los clientes de GES en toda la organización.

"CSG se ha consolidado como líder dentro del sector de asociaciones y exposiciones, contando con una trayectoria excepcional ayudando a organizaciones y eventos a crecer mediante marketing estratégico, excelencia creativa y resultados medibles", afirmó Derek Linde, consejero delegado de GES. "Esta adquisición es una inversión dentro de las capacidades que complementan nuestros servicios actuales y fortalecen el valor que aportamos a nuestros clientes. Sirve para reforzar el compromiso de GES con la experiencia especializada, la innovación y los servicios que ayudan a los clientes a construir marcas más sólidas, conectar con el público e impulsar el crecimiento empresarial a largo plazo".

"Creamos CSG con la pasión de ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito mediante estrategias inteligentes, creatividad excepcional y un firme compromiso con el éxito", indicó Paige Cardwell, directora general y fundadora de CSG. "Unirnos a GES sirve para disponer de una plataforma global destinada a compartir nuestra experiencia con una comunidad más amplia de organizadores de eventos, a la vez que creamos nuevas oportunidades para nuestro talentoso equipo. Me entusiasma seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado, preservando la cultura y las relaciones con los clientes que siempre nos han caracterizado".

Juntos, CSG y GES estarán mejor posicionados para ayudar a los organizadores de eventos a abordar la creciente complejidad de la dinámica del mercado y del público, y a crear eventos más exitosos.

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que Paige y el equipo de CSG han logrado como parte de NTP", declaró Robert Harar, presidente de National Trade Productions, Inc. "CSG se ha convertido en una de las agencias de marketing que son líderes dentro del sector, y creemos que GES ofrece la plataforma idónea para su siguiente etapa de crecimiento. Se trata de una gran oportunidad para CSG, GES y NTP, y nos entusiasma el futuro de las tres organizaciones".

Cardwell y todo el equipo de la agencia permanecerán en sus puestos para atender a los clientes actuales y apoyar nuevas oportunidades de negocio en GES.

Acerca de GESCon una trayectoria de casi 90 años, GES es una empresa global de eventos en directo que ofrece servicios de exposiciones, experiencias de marca y gestión de espacios para eventos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Oriente Medio. Nuestra gama de servicios completos galardonados da vida a las visiones de nuestros clientes mediante la creación de experiencias de marca inmersivas y la producción de eventos impactantes que conectan con el público e impulsan el éxito empresarial.

GES.com

Acerca de CSG CreativeCSG Creative es una agencia líder de marketing estratégico y servicios creativos que está especializada en asociaciones y eventos. A través de estrategias de marketing multicanal, campañas creativas, planes integrados y una ejecución impecable, CSG ayuda a organizaciones líderes a construir marcas, aumentar su audiencia e incrementar sus ingresos. Su amplia experiencia en el sector, su compromiso con el servicio al cliente y sus relaciones de larga trayectoria ayudan a los clientes a conectar con su público y lograr resultados significativos.

www.csgcreative.com

Acerca de National Trade ProductionsNational Trade Productions, Inc. (NTP) es un líder reconocido en la industria de ferias y eventos. Contando con 50 años de trayectoria, NTP cuenta con un legado comprobado de liderazgo e innovación en el sector, gracias al exitoso lanzamiento, producción y gestión de eventos propios, así como ferias comerciales para clientes de diversos segmentos de mercado.

www.ntpshow.com

Contacto para medios:

Marianne Szczechmszczech@ges.comPaige Cardwellpcardwell@csgcreative.com

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