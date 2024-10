Go Global Retail and Janie and Jack to Acquire HATCH Collection, a Leading Premium Maternity Brand

Go Global Retail and Janie and Jack to Acquire HATCH Collection, a Leading Premium Maternity Brand - GO GLOBAL RETAIL/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Go Global Retail y Janie and Jack adquieren HATCH Collection, una marca líder de primera calidad en el sector de la maternidad

La inversión estratégica mejora la cartera de Go Global y amplía el alcance de mercado de una marca de moda premamá y estilo de vida de primera calidad

LOS ÁNGELES, 10 de octubre de 2024/PRNewswire/ -- Go Global Retail ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de HATCH Collection, líder en moda premamá premium, a través de su plataforma Janie and Jack Holdings, Inc. Esta adquisición es la última de las inversiones de Go Global y representa una continuación estratégica de la compra del líder de moda infantil Janie and Jack, que fue adquirido a Gap Inc. en 2021. Desde entonces, Janie and Jack ha ampliado sus capacidades digitales y ha acelerado el crecimiento omnicanal a nivel mundial.

Fundada en 2011, HATCH allanó el camino para satisfacer las necesidades de las mujeres durante el período más transformador de sus vidas -la maternidad- a través de su plataforma multifacética que ofrece looks de maternidad y posparto elevados, elementos esenciales de belleza y bienestar, y contenido educativo a través de su plataforma editorial líder, Babe. HATCH mantiene asociaciones estratégicas con más de 200 minoristas y gestiona dos tiendas en Nueva York, sede de sus eventos comunitarios, además de su plataforma de comercio electrónico insignia.

"La adquisición de HATCH encaja perfectamente con nuestra estrategia de ampliar nuestra cartera de productos para la madre moderna", declaró Jeff Streader, fundador y socio gerente de Go Global Retail. "Al integrar HATCH en nuestra familia de marcas, pretendemos mejorar la experiencia global del cliente y posicionarnos para el crecimiento futuro. Nuestro enfoque centrado en el cliente sigue guiando nuestras fusiones y adquisiciones, garantizando que cada decisión refuerce nuestra capacidad para satisfacer sus necesidades".

"Con la incorporación de HATCH a la familia Janie and Jack, ampliamos nuestro alcance a las primeras etapas de la maternidad y cultivamos una mayor fidelidad y valor de por vida de los clientes. Esta adquisición refuerza nuestra posición para captar la creciente demanda en este segmento, al tiempo que eleva ambas marcas", indicó Mo Beig, director general y responsable de finanzas de Janie and Jack.

"Este es un momento emocionante para HATCH, ya que nos embarcamos en este nuevo capítulo. Nuestra misión y valores se alinean a la perfección con Janie y Jack; juntos, estamos mejor posicionados para apoyar a las mujeres en su viaje a través de la maternidad", afirmó Rosie Rothrock, responsable de marketing de HATCH.

La adquisición se financió a través de Janie and Jack Holdings junto con una línea de crédito senior garantizada proporcionada por MidCap Financial, una empresa líder en financiación comercial especializada en transacciones del mercado medio.

Janie and Jack tiene unas 120 tiendas en Estados Unidos y una oferta en línea de ropa, calzado y accesorios. La marca seguirá operando desde su sede en San Francisco, mientras que HATCH mantendrá su base en Nueva York.

Acerca de HATCH Collection Fundada en 2011 por Ariane Goldman, HATCH Collection es una marca líder en maternidad que ofrece moda, cuidado de la piel, contenidos y apoyo comunitario. Diseñada para ser un destino de estilo de vida premium, HATCH ayuda a las mujeres a navegar por cada etapa del embarazo y la maternidad con estilo, belleza y confianza. Su plataforma editorial, Babe, seguirá ofreciendo contenidos atractivos, educación, eventos y apoyo a su comunidad.

Acerca de Janie and Jack Janie and Jack es una casa de diseño para niños, porque el estilo individual empieza pronto. Las colecciones de cada temporada dan un giro encantador a la moda clásica. Janie and Jack es conocida por los momentos familiares, los detalles cuidados y los regalos memorables. Visite las tiendas Janie and Jack de todo el país para encontrar ropa para niños desde recién nacidos hasta la talla 8 y www.janieandjack.com hasta la talla 18.

Acerca de Go Global Retail Fundada en 2016, Go Global Retail es una plataforma de inversión centrada en la adquisición y el crecimiento de marcas en el sector del consumo. La firma se asocia con ejecutivos minoristas y operativos para transformar y escalar marcas a través de la innovación digital y las inversiones estratégicas. Más información en www.goglobalretail.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527399/Hatch.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/go-global-retail-y-janie-and-jack-adquieren-hatch-collection-302273192.html