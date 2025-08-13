La Good Rice Alliance recibió 'Ae', una calificación ex ante del cuartil superior, de BeZero Carbon

(Información remitida por la empresa firmante)

• TGRA se ha asociado con pequeños agricultores de la India para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y generar créditos de carbono de alta integridad.

NUEVA DELHI, 13 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La Good Rice Alliance (TGRA), dedicada a impulsar el cultivo sostenible de arroz en India, ha recibido la calificación ex ante "Ae" (se pronuncia "A" y "e") de BeZero Carbon, agencia independiente líder en calificación de carbono. A través de TGRA, Bayer, empresa global con competencias clave en los campos de las ciencias de la vida, la agricultura y la salud, en colaboración con GenZero, plataforma de inversión propiedad de Temasek dedicada a acelerar la descarbonización global, y Shell Energy India Private Limited, filial de Shell Plc e inversora en soluciones basadas en la naturaleza, se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante prácticas agrícolas sostenibles.

La calificación 'Ae' refleja la alta calificación de carbono independiente del proyecto ('a') combinada con una probabilidad muy alta de ejecución exitosa del proyecto ('aa').

Una calificación de Carbono ex ante independiente de 'a' es comparable a los créditos de Carbono del Suelo y Agricultura ex post con la calificación más alta. Recibir una calificación de 'Ae', en el cuartil superior, confirma una alta probabilidad de que cada crédito TGRA evite una tonelada de CO2e.

Al hablar sobre la calificación obtenida, Suhas Joshi, líder de la Iniciativa de Carbono de la India en Bayer, afirmó: "Estamos sumamente orgullosos de este hito. La calificación Ae no solo valida el rigor científico y operativo de TGRA, sino que también demuestra el compromiso colectivo de nuestra alianza. Nos comprometemos a establecer un referente de calidad para el mercado del carbono basado en la naturaleza, mediante la implementación de los principios de Gestión de Calidad Total en el sector agrícola. A través de TGRA, aprovechamos prácticas de gestión de alta calidad y herramientas de medición robustas para generar créditos de carbono de alta integridad, ayudando a los agricultores a reducir las emisiones, conservar el agua y generar nuevas fuentes de ingresos, a la vez que reforzamos un ecosistema agrícola preparado para el futuro. Para los compradores de créditos de carbono de todo el mundo, esto representa una oportunidad única para impulsar la descarbonización a gran escala y, al mismo tiempo, impulsar a las comunidades de pequeños agricultores".

BeZero es una agencia independiente de calificación de carbono que cuenta con un equipo de más de 180 personas, entre climatólogos, expertos geoespaciales, científicos de datos, analistas financieros y especialistas en políticas. Las calificaciones de BeZero se basan en un análisis riguroso de diversos factores, como la adicionalidad, la contabilidad del carbono y los riesgos de permanencia, lo que garantiza la transparencia y genera confianza en los mercados de carbono. Las calificaciones más altas de BeZero se correlacionan con precios más altos y una mayor demanda de créditos de carbono.

La evaluación ex ante de BeZero Carbon evalúa la excepcional credibilidad de TGRA en cinco categorías clave: adicionalidad, contabilidad de carbono, permanencia, ejecución del proyecto y salvaguardas. La certificación 'Ae' garantiza la entrega de créditos de alta integridad y con impacto, que cumplen con los más altos estándares de transparencia y calidad.

Desde mayo de 2023, TGRA se ha asociado con pequeños agricultores de trece estados de la India para implementar el programa de Humectación y Secado Alternados (AWD) y la siembra directa de arroz (DSR). Hasta octubre de 2024, TGRA había inscrito a más de 12.000 agricultores en el programa, que abarca 35.000 hectáreas de tierras agrícolas, reduciendo las emisiones de metano equivalentes a casi 120.000 toneladas de carbono al año. Con el respaldo de un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de primera clase, tanto en terreno como digital, y la garantía de derechos sobre la tierra y el carbono, TGRA está bien preparada para desempeñar un papel fundamental en la reducción de GEI en la agricultura.

Actualmente, TGRA abarca los principales estados productores de arroz del país, como Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Assam, Uttarakhand, Jharkhand y Maharashtra. De promedio, se necesita más de un millón de litros de agua para producir una tonelada de arroz. TGRA, mediante la implementación de prácticas climáticamente inteligentes como la alternancia de humectación y secado (AWD) y la siembra directa de arroz (DSR), puede reducir el consumo de agua hasta en un 30 % sin afectar el rendimiento. Esto equivale a un ahorro de más de 125.000 millones de litros de agua en 35.000 hectáreas por temporada, lo que equivale a 330.000 millones de galones estadounidenses. TGRA también cuenta con un riguroso Sistema de Gestión de Calidad, capacitación para agricultores, un mecanismo de apoyo y acompañamiento, y un sistema de Monitoreo, Informes y Verificación (MRV), que contribuyen a mantener la integridad del programa.

El cultivo de arroz padrón es responsable de aproximadamente el 10 % de las emisiones globales de metano, un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 27 veces superior al del dióxido de carbono. Las plantaciones de arroz ocupan el 15% de la superficie agrícola mundial, lo que equivale a más de 150 millones de hectáreas en todo el mundo. Con un enfoque firme en la sostenibilidad, la alianza está estrechamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y planea colaborar con los pequeños agricultores desde la base para maximizar los beneficios colaterales y mitigar el cambio climático.

