GoStudent - Colapso educativo: alumnos agotados, desmotivados y atrapados en las redes sociales, con un 90%[1] que muest

El 94% del profesorado encuestado detecta un peor rendimiento entre alumnos con alto y bajo uso de pantallas.

encuestado detecta un peor rendimiento entre alumnos con alto y bajo uso de pantallas. Cerca de 1 de cada 3 estudiantes pasa entre 3 y 6 horas diarias frente a dispositivos fuera del horario escolar.

diarias frente a dispositivos fuera del horario escolar. El 78%[2] de padres ha identificado síntomas de estrés escolar en sus hijos

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nueve de cada diez estudiantes muestran signos de ansiedad y estrés vinculados al entorno escolar, según un estudio paneuropeo conducido por GoStudent. La investigación pone de manifiesto una creciente brecha entre la percepción que tienen las familias sobre el bienestar de sus hijos y la realidad que observan los docentes en las aulas.

Actualmente, cerca de un tercio de los estudiantes españoles encuestados de entre 8 y 16 años de edad pasan entre tres y seis horas diarias frente a dispositivos electrónicos fuera del horario escolar. Este aumento del consumo digital está ligado a una crisis en el rendimiento académico. El 94% del profesorado europeo afirma detectar diferencias claras de desempeño entre alumnos con alto y bajo tiempo de pantalla, mientras otra gran mayoría identifica las redes sociales como el principal factor detrás de la pérdida de concentración y del descenso del éxito académico.

Las familias comparten esta preocupación. El 36% de los padres españoles encuestados cree que sus hijos tienen dificultades para concentrarse y más del 60% teme que el uso del smartphone afecte a su nivel de atención. Sin embargo, persiste una importante brecha de percepción entre el hogar y el aula: mientras que el 61% de padres cree que sus hijos han mejorado su motivación respecto a cursos anteriores, el 84% de los docentes encuestados a nivel europeo opina que la motivación es igual o peor.

Más de la mitad de los estudiantes encuestados (52%) vinculan su confianza a las calificaciones, y el impacto de la sobreexigencia académica es evidente tanto en lo emocional como en lo físico. El 78% de las familias reconoce síntomas de estrés escolar en sus hijos, que se manifiestan en irritabilidad (42%), fatiga crónica (25%) y dolor físico (21%), reflejando el coste real de la presión académica sobre la salud y el bienestar de los jóvenes.

En este contexto, el recurso al refuerzo educativo externo sigue creciendo. El 56% de alumnos españoles reciben o han recibido clases particulares —bastante por encima de la media europea (45%). Los docentes encuestados en Europa identifican lo que funciona: aprendizaje personalizado (34%), feedback positivo (38%) y clases de grupos reducidos (46%) son los elementos más eficaces para mejorar la motivación y la confianza del alumnado. Por su parte, los padres ven cada vez más las clases particulares como una forma de fomentar la seguridad y brindar un apoyo a medida, lo que refleja una demanda que va más allá de los simples resultados académicos.

Para acceder al estudio completo, visitahttps://www.gostudent.org/es-es/blog/estadisticas-crisis-de-motivacion-y-trabajo-en-clase

Acerca de GoStudent:

GoStudent es uno de los principales proveedores de clases particulares y plataformas educativas del mundo. Fundada en Viena, Austria, en 2016 por Felix Ohswald (CEO) y Gregor Müller (COO), esta empresa unicornio, respaldada por capital riesgo, ha recaudado más de 675 millones de euros de inversores como Prosus, Left Lane Capital y SoftBank Vision Fund 2. Con la convicción de que el futuro de la educación es híbrido, GoStudent ha ampliado su oferta con la adquisición de Seneca Learning, Tus Media y la empresa de academias de clases particulares Studienkreis. El grupo en su conjunto busca unir lo mejor del mundo online y offline para potenciar la capacidad de cada niño. En conjunto, el grupo ayuda a más de 10 millones de familias cada mes. Para saber más visita https://www.gostudent.org/es-es/

Metodología

La investigación fue realizada por Censuswide, con una muestra de 1500 padres de niños de entre 8 y 16 años en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, y una muestra de 50 profesores de secundaria en los mismos países. Los datos se recopilaron entre el 05.01.2026 y el 13.01.2026. Censuswide cumple con las normas y emplea a miembros de la Market Research Society (MRS), siguiendo su código de conducta y los principios de ESOMAR. Además, Censuswide es miembro del British Polling Council.

[1] Combinando las opciones "Siempre", "A menudo", "A veces" [2] Combinando las opciones "Siempre", "A menudo", "A veces"

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