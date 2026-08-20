Govee muestra la iluminación inteligente como un nuevo elemento del diseño de interiores

(Información remitida por la empresa firmante)

- Govee colabora con diseñadores de interiores para mostrar la iluminación inteligente como un nuevo elemento del diseño de interiores

LONDRES, 20 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Govee, líder mundial en iluminación inteligente, muestra la evolución del papel de la iluminación inteligente en los interiores modernos mediante colaboraciones con destacados diseñadores de interiores y creativos. Al combinar tecnología de iluminación avanzada con perspectivas de diseño contemporáneas, Govee busca inspirar nuevas formas de experimentar y expresar el estilo personal en el hogar.

En colaboración con las estilistas de interiores Gemma Mahabeer-Goldsmith y Melanie Lissack, Govee integra sus lámparas de pie en ambientes interiores muy diversos, demostrando cómo una iluminación inteligente puede complementar, en lugar de imponer, la estética de una habitación. A través de distintos materiales, colores y estilos de diseño, la luz se convierte en una capa flexible que realza lo ya existente, aportando profundidad, carácter y atmósfera al espacio.

Esta colaboración presenta la lámpara de pie Govee 3 y la lámpara de pie Govee Lantern, cada una con un enfoque diferente para la iluminación ambiental. La lámpara de pie 3 utiliza iluminación por capas para añadir dimensión y crear momentos distintivos en una habitación, mientras que la lámpara de pie Lantern combina una silueta suavemente curvada con iluminación Halo Gradient para crear un brillo sereno y envolvente. Juntas, demuestran cómo una forma cuidada y una luz expresiva permiten que una lámpara de pie funcione tanto como fuente de iluminación como parte de la composición visual de una habitación.

La filosofía de diseño de Govee se basa en una idea simple: la luz debe integrarse al espacio, no dominarlo. "La tecnología de iluminación ofrece mayor libertad en cuanto a color, control y expresión, pero la experiencia final debe ser intuitiva, armoniosa y personal", afirmó Jerry Lin, gerente de producto de Govee. Al tratar la luz como un material capaz de revelar texturas, moldear la atmósfera y evolucionar con el estilo de vida de las personas, Govee busca que la iluminación inteligente se convierta en una parte natural del diseño de interiores moderno.

Acerca de Govee

Desde 2017, Govee ha estado creando soluciones de iluminación inteligente e innovadoras que combinan tecnología, diseño y funcionalidad cotidiana para hacer que los espacios habitables sean más personalizados y coloridos.

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