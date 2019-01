Greeley and Hansen nombra a un nuevo director

Publicado 03/01/2019 13:53:35 CET

Val S. Frenkel, doctor, ascendido a director de una empresa global de ingeniería

CHICAGO, 3 de enero de 2019 /PRNewswire/ --Greeley and Hansen, una empresa global de ingeniería medioambiental, arquitectura y asesoría de gestión centrada en servicios al sector hídrico, ha nombrado al doctorado Val S. Frenkel director.

https://mma.prnewswire.com/media/803664/Val_S_Frenkel.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/803664/Val_S_Frenkel.jpg]

El Dr. Frenkel, una figura prominente de la industria hídrica y experto global reconocido en reutilización de agua, desalación y tecnologías de membrana, es vicepresidente de ingeniería de procesos y director gerente de las operaciones en la costa Pacífica de la empresa.

"El liderazgo de Val ha sido fundamental en el avance de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo ya que ha expandido la presencia y operaciones de Greeley and Hansen en San Francisco para ofrecer mejor servicio a clientes de la costa oeste", comentó John C. Robak, presidente de Greeley and Hansen. "Y, con su gran experiencia en ingeniería de procesos, reutilización del agua y desalación, también ha expandido nuestra capacidad para ofrecer a nuestros clientes nacionales e internacionales soluciones sostenibles con tecnologías innovadoras para abordar sus desafíos y cubrir sus necesidades a largo plazo".

El Dr. Frenkel es un Diplomado fundador del American Academy of Water Resources (D.WRE), miembro de International Water Association y Amercian Society of Civil Engineers, además de ser miembro activo de American Water Works Association y Water Environment Federation. También ha sido reconocido por ser un Profesional destacado en reutilización de agua por parte de la International Desalination Association. Además, ha escrito más de 100 artículos y presentaciones en un amplio rango de temas sobre el proceso del tratamiento. Asimismo, ha contribuido capítulos a varios Manuales de prácticas de la industria.

Acerca de Greeley and HansenGreeley and Hansen es líder en desarrollo de soluciones innovadoras de ingeniería, arquitectura y gestión en un amplio rango de desafíos de infraestructura relacionados con agua y aguas residuales. La empresa se basa en más de 100 años de experiencia en ingeniería civil y medioambiental en todas las fases del desarrollo de un proyecto e implementación para convertirse en el principal proveedor global de servicios en el sector hídrico. Greeley and Hansen se dedica a diseñar mejores entornos urbanos en todo el mundo. http://www.greeley-hansen.com/index.htm [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337597-1&h=1801067016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2337597-1%26h%3D4025188962%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greeley-hansen.com%252Findex.htm%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greeley-hansen.com%252Findex.htm&a=http%3A%2F%2Fwww.greeley-hansen.com%2Findex.htm]

Para más información, póngase en contacto con:Nancy Stankus312-558-9000nstankus@greeley-hansen.com[mailto:nstankus@greeley-hansen.com]

https://mma.prnewswire.com/media/803678/Greeley_and_Hansen_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/803678/Greeley_and_Hansen_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/803664/Val_S_Frenkel.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337597-1&h=1833728350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2337597-1%26h%3D1040519833%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F803664%2FVal_S_Frenkel.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F803664%2FVal_S_Frenkel.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F803664%2FVal_S_Frenkel.jpg]Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/803678/Greeley_and_Hansen_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337597-1&h=3882531175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2337597-1%26h%3D1077585262%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F803678%2FGreeley_and_Hansen_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F803678%2FGreeley_and_Hansen_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F803678%2FGreeley_and_Hansen_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.greeley-hansen.com/