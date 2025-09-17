Groq recauda 750 millones de dólares ante el aumento de la demanda de inferencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta inversión refuerza el papel de Groq en el mercado estadounidense de IA, ofreciendo computación rápida y asequible en todo el mundo

MOUNTAIN VIEW, California, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Groq, pionera en inferencia de IA, anunció hoy una nueva financiación de 750 millones de dólares con una valoración post-money de 6.900 millones de dólares. La ronda fue liderada por Disruptive con una inversión significativa de Blackrock, Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners y una importante gestora de fondos de inversión de la Costa Oeste estadounidense. La ronda también contó con el apoyo continuo de Samsung, Cisco, D1, Altimeter, 1789 Capital e Infinitum.

Groq impulsa a más de dos millones de desarrolladores y empresas de la lista Fortune 500 con computación rápida y asequible, y está expandiendo su presencia global, aprovechando los centros de datos existentes en Norteamérica, Europa y Oriente Medio.

"La inferencia está definiendo esta era de la IA, y estamos construyendo la infraestructura estadounidense que la ofrece con alta velocidad y bajo coste", destacó Jonathan Ross, fundador y consejero delegado de Groq

La Casa Blanca emitió recientemente una orden ejecutiva que promueve la exportación de la pila tecnológica estadounidense de IA, haciendo hincapié en el despliegue global de tecnología de IA de origen estadounidense. Groq desempeña un papel fundamental, ya que su infraestructura de inferencia, construida en Estados Unidos, ya impulsa a desarrolladores y empresas de todo el mundo.

Disruptive, una firma de inversión en crecimiento con sede en Dallas, ha respaldado a algunas de las empresas más transformadoras y exitosas de la última década, incluyendo importantes inversiones en Palantir, Airbnb, Spotify, Shield AI, Hims, Databricks, Stripe, Slack y muchos otros líderes en IA y negocios relacionados con ella. Disruptive ha invertido casi 350 millones de dólares en Groq.

"A medida que la IA se expande, la infraestructura que la sustenta será tan esencial como los propios modelos", afirmó Alex Davis, fundador, presidente y consejero delegado de Disruptive. "Groq está construyendo esa base, y estamos encantados de colaborar con Jonathan y su equipo en esta nueva etapa de crecimiento explosivo".

Acerca de GroqGroq es la infraestructura de inferencia que impulsa la IA con la velocidad y el coste que requiere. Fundada en 2016, la empresa creó la LPU y GroqCloud para garantizar una computación más rápida y asequible. Hoy en día, Groq es un componente clave de la pila de IA estadounidense y cuenta con la confianza de más de dos millones de desarrolladores y muchas de las principales empresas de la lista Fortune 500 del mundo.

