(Información remitida por la empresa firmante)

GROUPAUTO International adquiere la totalidad de Softeca, acelerando la transformación digital en el mercado de recambios de automoción

LEVALLOIS-PERRET, Francia, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GROUPAUTO International (GAI) anunció hoy la adquisición de las acciones restantes de Softeca, la empresa desarrolladora de software con sede en Burgos, lo que supone la integración total de la compañía. Esta estrategia se basa en la participación inicial del 33 % que GAI adquirió en Softeca en 2022 y refuerza su compromiso con el liderazgo en la transformación digital del mercado de repuestos para automóviles.

Al mismo tiempo, la inversión proporciona a Softeca un sólido respaldo financiero para impulsar la innovación continua, diversificar su cartera de productos para clientes existentes y nuevos en todos los sectores, y servir de base para un crecimiento internacional sostenible.

Desde 2022, GAI y Softeca colaboran en GNM Systems, una plataforma modular para distribuidores de repuestos y talleres, y en GPS, una herramienta de pronóstico y descuentos basada en datos, ambas fundamentales para la transformación digital de GAI. La adquisición total de Softeca permitirá a GAI ampliar su ecosistema digital con nuevas herramientas para sus miembros globales.

Günter Weber, director general y consejero delegado de GAI, declaró: "En respuesta a la evolución del mercado, la adquisición del 100 % de Softeca aporta estabilidad e independencia respecto a terceros, al tiempo que acelera el desarrollo de los sistemas GROUPAUTO. Esto se alinea con nuestra estrategia de impulsar la transformación en el mercado de repuestos independiente (IAM) y extender nuestro alcance global más allá de Europa".

Ignacio Cantera, fundador y consejero delegado de Softeca, declaró: "Con esta adquisición, ahora podemos centrarnos plenamente en fortalecer el ecosistema digital de GROUPAUTO, conectar a GAI con sus actores clave del mercado e impulsar la innovación. Softeca sigue siendo el núcleo de la solución y, al colaborar con startups especializadas en digitalización, IA y otras tecnologías avanzadas, nos preparamos para las futuras exigencias del mercado y construimos una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, buscamos un crecimiento global y sostenible en nuestros mercados objetivo, aportando valor empresarial mediante tecnología de vanguardia y un servicio al cliente excepcional tanto para clientes actuales como nuevos".

GAI seguirá invirtiendo en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para potenciar a sus miembros y proveedores, garantizando así que sigan siendo competitivos en un sector cada vez más digitalizado.

Acerca de GROUPAUTO International

GROUPAUTO International es un grupo comercial internacional líder en el mercado de repuestos para automóviles, fundado en 1990.

Nuestra extensa red de distribuidores, proveedores de servicios y especialistas en reparación de turismos y vehículos comerciales abarca cinco continentes y 117 países.

Ofrecemos a empresas, flotas y propietarios de vehículos particulares una alternativa real a las redes de servicio de los fabricantes de automóviles, brindando una calidad equivalente, disponibilidad rápida y a costes más bajos.

Con más de 67 proveedores de primera calidad, ofrecemos repuestos con calidad de equipo original (OE) en todos los segmentos del mercado, lo que garantiza fiabilidad, rendimiento y uniformidad a nivel mundial.

www.groupauto.com

Acerca de Softeca

Softeca es una empresa tecnológica con más de 22 años de experiencia, especializada en ofrecer soluciones digitales de valor añadido para optimizar procesos de negocio, impulsar el crecimiento y aprovechar los datos para la toma de decisiones estratégicas. Con un equipo de más de 80 profesionales y más de 350 proyectos, Softeca desarrolla software a medida para sectores como el deautomoción, alimentario, sanitario, asegurador y de la construcción, incluyendo soluciones como Carplace (mercado online de vehículos), Autogest (gestión de talleres) y plataformas basadas en IA. Su enfoque se centra en la innovación colaborativa, trabajando estrechamente con sus clientes para proporcionar tecnología de vanguardia que humaniza la transformación digital.

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