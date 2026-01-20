El Grupo DDC presenta una plataforma avanzada de inteligencia artificial agentic

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo DDC transforma la experiencia del cliente a través de la plataforma DDC Evora™

MANCHESTER, Inglaterra, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo DDC, socio operativo que prioriza la IA, anuncia hoy el lanzamiento de la nueva plataforma de IA agentic DDC Evora™. Esta nueva oferta introduce una nueva clase de automatización inteligente en el mercado, diseñada para transformar la interacción con el cliente y la eficiencia operativa de las empresas a nivel mundial.

La plataforma está diseñada para gestionar de forma autónoma interacciones complejas con los clientes, con empatía y razonamiento casi humanos. Sus soluciones iniciales incluyen DDC Evora™ Voice y DDC Evora™ Sentiment.

La DDC Evora™ Voice transforma los centros de contacto tradicionales en centros de interacción inteligentes y orientados a resultados, donde cada conversación es natural, contextual y humana. Escucha, comprende y actúa en tiempo real para ofrecer resoluciones más rápidas, mayor satisfacción y un impacto comercial medible.

La DDC Evora™ Sentiment combina inteligencia acústica (tono, timbre y acentuación) con detección lingüística de sentimientos e intenciones para revelar la verdad emocional y contextual de cada interacción. Facilita la toma de decisiones más precisas y conversaciones más empáticas con los clientes, ayudando a las empresas a escuchar, interpretar y actuar en tiempo real.

"Esta tecnología transforma el panorama empresarial al ir más allá de los bots programados para implementar sistemas verdaderamente agentic", afirmó Nimesh Akhauri, consejero delegado del Grupo DDC. "Estos agentes inteligentes predictivos pueden comprender intenciones complejas, razonar a través del contexto y ejecutar acciones reales. Esto crea un entorno colaborativo donde la automatización, la IA y la experiencia humana trabajan en conjunto para obtener resultados óptimos en un único sistema operativo".

La plataforma también ofrece potentes funciones de análisis y asistencia al agente, ofreciendo información en tiempo real que impulsa el coaching de rendimiento y mejora la experiencia general del cliente. Al combinar estas funcionalidades, la plataforma ofrece una experiencia consistente y contextualizada en todos los canales de voz y digitales.

Al integrar IA avanzada que combina inteligencia emocional con eficiencia, el Grupo DDC está transformando radicalmente el diseño, la gestión y la mejora de las operaciones. Para saber más sobre cómo innovar en las estrategias de atención al cliente y de interacción, haga clic aquí.

Acerca del Grupo DDC:

El Grupo DDC es un socio operativo que prioriza la IA y redefine las operaciones para la era digital. Atiende a clientes en los sectores de transporte y logística, energía y servicios públicos, comercio minorista y comercio electrónico, automoción, banca y finanzas, salud y seguros. El Grupo DDC gestiona operaciones complejas y de alto riesgo mediante automatización inteligente, ejecución rigurosa y responsabilidad integral para generar un impacto real a gran escala. La mayoría de los proveedores prometen eficiencia. Nosotros prometemos resultados. Para obtener más información sobre el Grupo DDC, visite theddcgroup.com.

Para consultas de medios, contacte con sabrina.williams@theddcgroup.com.

