GSCF impulsa la plataforma Connected Capital para gestionar programas de capital de trabajo

- GSCF impulsa la plataforma Connected Capital para generar, gestionar y analizar programas de capital de trabajo

La adopción de la plataforma impulsa una red que integra a clientes corporativos y socios financieros

NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- GSCF, proveedor líder mundial de soluciones de capital de trabajo, anunció hoy una sólida adopción en el mercado y mejoras significativas en su plataforma un año después del lanzamiento de Connected Capital. Diseñado para unificar la financiación bancaria y el capital alternativo en una única plataforma de servicios, Connected Capital se ha convertido en un ecosistema escalable que ofrece una mayor cobertura de riesgos, un acceso más rápido a la liquidez y una experiencia de servicio más ágil para empresas globales, empresas en fase de crecimiento e instituciones financieras.

Desde el lanzamiento de la plataforma en 2024, GSCF ha activado 30 nuevos programas de capital de trabajo con grandes corporaciones y empresas emergentes, a la vez que ha profundizado la colaboración con sus socios bancarios y gestores de activos para respaldar más de 52.000 millones de dólares en volúmenes. El modelo de servicios integrados de la compañía ayuda a los clientes a optimizar el capital circulante mediante el acceso a financiación bancaria rentable de un selecto grupo de socios bancarios, junto con soluciones flexibles de capital alternativo respaldadas por los socios gestores de activos de GSCF.

"En 2025, pasamos del lanzamiento a la escala", afirmó Doug Morgan, consejero delegado de GSCF. "Al combinar nuestra infraestructura de servicios líder en la industria con el modelo de financiación de Connected Capital, ayudamos a nuestros clientes a ampliar la cobertura de financiación, liberar liquidez en nuevos mercados, impulsar el crecimiento de las ventas y gestionar programas globales con mayor precisión. Esto es lo que exige la Oficina del Director Financiero hoy en día: opciones de capital, control en el servicio y claridad en los datos".

Mejora de la plataforma: Fortalecimiento de la conectividad y el control

GSCF continúa invirtiendo estratégicamente en tecnología, introduciendo nuevas capacidades que unifican los datos, la toma de decisiones y los flujos de trabajo en todos los programas globales de capital circulante:

Centro de Control de Connected Capital: Un centro centralizado que consolida los datos del programa entre compradores, proveedores, financiadores y regiones, y ofrece visibilidad en tiempo real de la utilización, el riesgo, los KPI y los factores que impulsan el flujo de caja. La solución ofrece paneles de control personalizados que permiten a los equipos financieros coordinar acciones en programas complejos con múltiples entidades con claridad y precisión.

"Los clientes buscan flexibilidad de financiación sin complejidad operativa", afirmó Shannon Dolan, directora de producto de GSCF. "Nuestra plataforma Connected Capital de última generación integra datos y toma de decisiones entre programas y socios, lo que permite a los equipos actuar desde una única fuente de información, acelerar el acceso al capital y optimizar continuamente el rendimiento del efectivo".

¿Por qué elegir Connected Capital ahora?

En el volátil entorno operativo actual, la evolución de las redes de la cadena de suministro y las estructuras corporativas multientidad requieren una mayor cobertura de riesgos y una ejecución más rápida. La plataforma Connected Capital de GSCF apoya a los clientes con:

Mayor alcance: Capacidad para atender a más compradores, proveedores y geografías, a la vez que se mitiga el riesgo del programa.

Acerca de GSCF

GSCF es el proveedor líder mundial de soluciones de capital de trabajo. La Compañía permite a empresas y socios financieros acelerar su crecimiento, liberar liquidez y gestionar el riesgo y la complejidad del ciclo integral del capital circulante. Creamos, gestionamos y analizamos programas de capital de trabajo a través de nuestra innovadora oferta de Capital Circulante como Servicio, que combina la potencia de una plataforma tecnológica configurable e integral, servicios especializados y un ecosistema de Connected Capital con soluciones de capital alternativo y capital bancario. El equipo de expertos en capital de trabajo de GSCF de trabajocirculante. Visite www.gscf.com para obtener más información.

Información de contacto:

GSCFNatalie Silverman Directora de Marketing Natalie.Silverman@gscf.com

